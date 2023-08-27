「有錢人」和想像的不一樣！ 前日本國稅官曝：億萬富豪常穿這品牌服飾

很多人想像中的「有錢人生活」，或許是每天穿金戴銀，餐桌都是山珍海味的生活。然而，前日本國稅局小林義崇卻指出，不是每一個有錢人，都過著鋪張浪費的生活。甚至有人是因為平常相當精打細算，所以才能慢慢累積資產，加入有錢人的行列。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，曾經獲得諾貝爾經濟學獎的丹尼爾．康納曼（Daniel Kahneman），曾研究出年收入在7萬5千美金的人（約相當於新台幣230萬），幸福度是最高的。畢竟一個人的幸福，並非全看金錢，好比就算花兩倍的錢去吃東西，滿意程度也未必就是兩倍。

小林義崇指出，有些來國稅局辦事的人，身上常常穿著UNIQLO或無印良品等平價服飾，但在處理稅務的時候，才知道他們是資產上億的富豪。因此從外表來看，根本看不出他們是有錢人。而根據資料統計，越是有錢的人，餐費、生活費等的花費比率就越低，可見得就算財產比別人多十倍，也不會天天花十倍的錢用餐。

而小林也發現，這些家財萬貫的富豪，常常都有仔細記帳的習慣，對於一分一毫是錙銖必較。至於收入較低的人，也會為了維持基本開銷而仔細算錢。反倒是財產「不上不下」的人，經常覺得不記帳也不會怎樣，因此沒有好好做控管，使得財產的成長效率非常糟糕。

過去因為新冠肺炎疫情肆虐，使得很多人的職涯遇到重大變故，財產也因此受到打擊。然而，就算沒有肺炎疫情，每個人本來就有一定的機率會遇到重大意外。因此小林建議，平常就好好理財，節省開銷，讓自己保有一定的儲蓄，才能以備不時之需。