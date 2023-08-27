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丈夫自稱「社畜」耍賴不做家事 卻被女兒一句話問倒反省了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位丈夫以「社畜」為由不願幫忙家事，讓妻子相當不滿。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位丈夫以「社畜」為由不願幫忙家事，讓妻子相當不滿。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

結婚同居之後，家事該如何分攤，就是夫妻兩個人的事情。如果沒有協調好，讓其中一方心理不平衡，就有可能引發爭端。近來日本媒體，就報導了一則這樣的家庭糾紛。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名「瑠璃」的40歲女性，當初在30歲結婚，並於兩年後生下一位女兒。由於平常她和丈夫都要上班，因此說好家事必須兩個人分擔。但久了之後，瑠璃卻發現八成的家事都是她在做，丈夫則是無所事事，還常常喝到酩酊大醉才回家。

瑠璃曾向丈夫溝通這件事，丈夫卻以「因為我是社畜」為由，說被邀約應酬，或是加班沒辦法拒絕開脫。丈夫還說，自己既然就職了，就該為公司犧牲一切。但瑠璃內心卻吐槽，認為丈夫明明是換過工作的人，哪有立場說這些話。

在瑠璃千萬拜託之下，丈夫才總算答應要幫忙做家事。然而到了隔天，丈夫一大早把垃圾拿去垃圾場後，就宣布「我今天的家事已經做完了」。這種耍賴的行為，就連6歲的女兒都看不下去，說「把拔，這樣媽媽太可憐了」，「今天的晚餐可以由你來做嗎」。

在女兒的請求下，丈夫終於是願意晚餐幫忙煮。後來，女兒也持續向丈夫曉以大義，像是問他「你跟媽媽的工作量相比如何」等等。丈夫受到刺激後，也變得比較願意主動做家事一點，讓瑠璃總算鬆了一口氣。

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丈夫 日本

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