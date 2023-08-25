前軍人父打死8歲女致內臟碎裂 檢方揭細節：不配為父判決出爐

虎毒尚且不吃子，但馬來西亞卻有1名狠父把8歲女兒活活打死，只因女兒不願喝下「聖水」。他認為女兒不聽管教，所以就對她拳打腳踢，就算看到女兒小便失禁也沒有停下。最終女兒被毆打踩踏至內臟碎裂，傷重而死。當地高等法院法官於8月22日宣判，被告罪名成立，將被判處死刑，而絞刑刑期待定。

綜合外媒報導，慘案發生於2018年1月31日晚上約8點30分至11點30分之間，41歲前軍人穆罕默德（ Mohammad Abdullah Mohamed ）在位於馬來西亞波德申蘆骨的家中，對年僅8歲的女兒納比哈（ Nur Aina Nabihah ）施虐，終把她活活打死。

事發當晚，納比哈被打至失去意識，倒地昏迷，送院證實死亡。警方返回住所搜證，帶走涉案的軍用腰帶及斷了1隻腳的膠椅作為證據。根據他們初步調查，懷疑納比哈被父親及當年30歲的繼母虐打致死，遂於翌日將2人帶走。不過，之後警方允許繼母保釋，並改為控方證人出庭作證。

穆罕默德（圖中）罪名成立，被判處死刑，絞刑刑期待定。（網上圖片）

檢方在庭上展示多項證據，包括納比哈的驗屍報告。報告指出納比哈全身有32處明顯傷痕及多處內傷，她的頭部、頸椎、腹部均有傷勢;而臟器碎裂則是致命傷，她的肝臟、胰腺和腎臟受傷，引起內出血。檢方指出穆罕默德甚至腳踢踩踏女兒，殘忍行徑致使女兒腹部嚴重受傷，最終死亡 ， 「 （被告）對待女兒如此殘酷冷血，不配為人父親 」 ， 因此建議法官判處被告死刑。

穆罕默德表示由於女兒不肯喝聖水、不服管教，因此他才動用體罰教育女兒。他在口供中聲稱，當晚曾用軍服腰帶鞭打女兒，並以拳腳相向，導致女兒小便失禁。而他此前就曾家暴女兒，用膠椅毆打她。他的代表律師求情時指出，被告穆罕默德曾在軍隊服役17年，目前尚需撫養3名孩子。

法官伊斯梅爾（Datin Rohani Ismail）聽過雙方陳詞，認為穆罕默德罪名成立，決定以《刑法》第302根，強制判處死刑，絞刑刑期稍後確定。

延伸閱讀：

長期打到骨折！ 6 歲童滿身傷痕極慘揭遭母與男友淋熱水毒打虐待

狠男虐待同居女友14歲兒子木棍毆打火燒下體1原因出手惹公憤

文章授權轉載自《香港01》