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生氣！老翁被1理由說服花34萬買「魔鏡」見真身才知道中計3騙徒落網
魔鏡魔鏡，世界上誰最漂亮？印度有名老翁竟然相信「魔鏡」的神秘力量，豪砸90萬盧比（約34萬台幣）買下1塊「魔鏡」，賣家向他吹噓可從鏡中看到男女的裸體，亦可預測未來，開始老翁不為所動，賣家更出動NASA科學家也使用來遊說，終令老翁卸下心防成交，但當老翁正式交收后，看到「魔鏡」就知道自己中了大計被騙，憤而報警。當地警方最後拘捕3名疑犯，並調查事件是否涉及其他受害人。
綜合外媒報導，事主為72歲老翁舒克拉（ Avinash Kumar Shukla ）經朋友Virendra Dubey介紹，認識假扮新加坡古董店職員的騙徒，對方聲稱擁有1塊具有超自然力量的「魔鏡」，不單可看到男女裸體，還能預測未來，原本價值高達2千萬盧比（約770萬台幣），後來更為了讓老翁更易上釣，大幅降低價格以90萬盧比轉讓給他。
舒克拉起初也懷疑魔鏡的功能，但3名嫌犯利用影片「推銷」，還提供許多假買家的使用心得，最過分的是，騙徒聲稱這款「魔鏡」，就連美國國家航空暨太空總署（ NASA ）的科學家都使用，才讓舒克拉卸下心防，相信「魔鏡」真有其效。可是，當舒克拉前皇東南部的奧里薩邦進行面交，才發現自己中大計受騙，所以報警追究到底。
警方其後證實，在本月16日逮捕3名來自印度東部西孟加拉邦的疑犯，年齡由32至46歲不等，警方同時從他們身上扣押了1輛汽車、2,800盧比現金（約1080萬台幣）、5部手機以及相關偽造檔，而手機里存有「魔鏡」的影片。警方目前繼續追查本案，以調查多少受害者墮入騙案。
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文章授權轉載自《香港01》
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