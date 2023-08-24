離奇意外！頭手伸出車窗打招呼 少女頭撞電線桿慘死

巴西一名13歲少女在搭公車時將頭手伸出車窗外向朋友道別，沒想到意外離奇發生，少女的頭部撞上路邊的電線桿，導致她傷重不治死亡。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在8月16日。13歲的費拉茲（Fernanda Pacheco Ferraz）當天從巴西里約熱內盧的學校搭公車準備回家，沒想到發生意外天人永隔。

當時費拉茲坐在公車最後一排，雖然公車已經開始行駛，但少女仍將頭手伸出車窗外跟朋友揮手道別，沒想到這時公車司機為了閃避對向車輛突然轉向，導致費拉茲的頭部因此撞上路邊的電線桿。

車上乘客發現以後趕緊要司機停車，眾人也緊急報警請醫護人員到場救治，不過由於費拉茲傷勢太過嚴重，當醫護人員到場時她已經死亡。

負責駕駛公車的司機法歐（Nova Faol）在該公司工作長達13年，他表示自己是為了閃避對向車輛才會突然轉向，並表示這起意外十分令人遺憾，將盡全力配合警方調查。