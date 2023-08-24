蹺班打柏青哥竟遇「神奈川大火」公務車全毀！他老實向老闆認罪結局神展開
「華盛頓砍倒櫻桃樹」的故事，寓意在於教導人必須誠實，如果願意坦承自己犯下的過錯，那麼就有機會獲得原諒。近來在日本，也有一位網友不小心犯下嚴重錯誤，但在決定勇於面對後，反而迎來意想不到的結果。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「imuncho1616」最近在上班時間時，開著公務車偷偷蹺班跑去打柏青哥，車子則停在店家的停車場。然而很不巧地，這天卻碰上該店家發生嚴重火災，停車場有超過百輛車子被燒毀，消防單位則出動了20輛消防車才能搶救。
仕事サボってパチンコしてたらマルハンの駐車場火事になって営業車燃えて詰んだ pic.twitter.com/t6vVJOL4kK— いむんちょ (@imuncho1616) August 20, 2023
而imuncho1616所開的公務車，自然也被吞噬在火海內。這讓他非常震驚，只好抱著可能會被開除的覺悟，跟老闆坦承蹺班及車子燒毀的事情。老闆一開始還反應不過來，以為是什麼整人企劃，不相信網友的說法。
不過，老闆確認了事情的來龍去脈後，知道imuncho1616的PO文引起了相當的迴響，認為這是個不錯的宣傳機會，就將這次損失當成宣傳費，原諒了這起過錯。這個決定，讓不少網友盛讚「正直的人很稀有，這故事令人動容」、「社長的決定很了不起」、「是個會因為員工選擇開誠布公，而體諒對方的社長呢」。
而社長的策略也相當成功，讓公司一時之間增加了不少詢問電話，還有人刻意會問「那個讓車子燒掉的人呢」。至於imuncho1616，自己也知道往後將更努力，來彌補公司的損失。
大変有難い事に車買取レンジャーのホームページやLINE、電話での査定依頼が急増しております。— いむんちょ (@imuncho1616) August 22, 2023
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