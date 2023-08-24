蹺班打柏青哥竟遇「神奈川大火」公務車全毀！他老實向老闆認罪結局神展開

「華盛頓砍倒櫻桃樹」的故事，寓意在於教導人必須誠實，如果願意坦承自己犯下的過錯，那麼就有機會獲得原諒。近來在日本，也有一位網友不小心犯下嚴重錯誤，但在決定勇於面對後，反而迎來意想不到的結果。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「imuncho1616」最近在上班時間時，開著公務車偷偷蹺班跑去打柏青哥，車子則停在店家的停車場。然而很不巧地，這天卻碰上該店家發生嚴重火災，停車場有超過百輛車子被燒毀，消防單位則出動了20輛消防車才能搶救。

而imuncho1616所開的公務車，自然也被吞噬在火海內。這讓他非常震驚，只好抱著可能會被開除的覺悟，跟老闆坦承蹺班及車子燒毀的事情。老闆一開始還反應不過來，以為是什麼整人企劃，不相信網友的說法。

不過，老闆確認了事情的來龍去脈後，知道imuncho1616的PO文引起了相當的迴響，認為這是個不錯的宣傳機會，就將這次損失當成宣傳費，原諒了這起過錯。這個決定，讓不少網友盛讚「正直的人很稀有，這故事令人動容」、「社長的決定很了不起」、「是個會因為員工選擇開誠布公，而體諒對方的社長呢」。

而社長的策略也相當成功，讓公司一時之間增加了不少詢問電話，還有人刻意會問「那個讓車子燒掉的人呢」。至於imuncho1616，自己也知道往後將更努力，來彌補公司的損失。