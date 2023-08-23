快訊

日職／起爆劑大王！王柏融連4場先發敲安 帶動6分逆轉

陳盈潔患失智症入監 醫曝獄中「這」特色恐致病情退化

糗！柯文哲緬懷鬧烏龍 823砲戰年份被抓包「寫成228那年」

34H好困擾！二寶媽賣房籌縮胸經費 變34C不後悔：生活品質提升千倍

聯合新聞網／ 綜合報導
國外一名二寶媽表示自己的34H巨乳為她的生活帶來眾多不便，因此決定進行縮胸手術。示意圖／ingimage
國外一名二寶媽表示自己的34H巨乳為她的生活帶來眾多不便，因此決定進行縮胸手術。示意圖／ingimage

英國一名擁有34H巨乳的二寶媽近期吐露心聲，表示當媽後胸部再次成長，卻嚴重影響她的生活，必須穿特製內衣、在胸下抹滑石粉，還要經常去理療，她因此決定動縮胸手術，甚至不惜賣掉房子以籌措經費。

據《鏡報》報導，一名「二寶媽」維多莉亞·馬什（Victoria Marsh）吐露心聲，表示自己的34H巨乳為她的生活帶來眾多不便，因此決定進行縮胸手術。報導指出，馬什因為遺傳關係，所以胸部較大，她的母親就擁有「GG」罩杯。

馬什16歲時，便發現自己的胸部越來越大，「大到人們會特別指出來」，成為二寶媽後，胸部更再次成長，「很多媽媽哺乳後胸部會萎縮，但我的胸部卻變大了」。而巨乳嚴重影響她的生活，「我感覺它們壓在我的肋骨上」，她也說需要經常去理療肩膀，也得在胸下抹滑石粉止汗。孩子們長大後很難將他們抱起，更讓馬什感到難過。

此外，馬什花費了50英鎊（新台幣約1千9百元）購買特製內衣，婚禮上還要穿大了兩碼的婚紗。選擇衣服的尺寸也讓她備感困擾，「如果穿低胸的衣服，看起來會很邋遢，穿緊身的又會看起來很淫蕩，穿鬆一些的衣服，我看起來就像穿了一個帳篷」。

馬什於是決定動縮胸手術，但卻被告知不符合健保補助資格。為了籌措經費，她賣掉了房子，並貸款3,000英鎊（新台幣約11萬元），總共花費了10,000英鎊（新台幣約39萬元）進行手術，縮小了五個罩杯尺寸，變為​​34C。

馬什表示，縮胸手術非常值得，「我的生活質量提高了一千倍」，她說道，「感覺輕鬆多了，我的背不疼了，我可以和孩子們一起做更多事情，我可以穿我想穿的衣服，而不會感到不自在」。

手術 婚紗 婚禮 房子

延伸閱讀

外國遊客超NG！日本店家不忍了直接點名 公告6大不禮貌行為

領錯遺體直接火化 葬儀社「燒錯人」挨告索賠530萬

相關新聞

34H好困擾！二寶媽賣房籌縮胸經費 變34C不後悔：生活品質提升千倍

英國一名擁有34H巨乳的二寶媽近期吐露心聲，表示當媽後胸部再次成長，卻嚴重影響她的生活，必須穿特製內衣、在胸下抹滑石粉，還要經常去理療，她因此決定動縮胸手術，甚至不惜賣掉房子以籌措經費。...

天使萌臉魔鬼身材？日本網紅寵物兔練出「6塊腹肌」 全因每天做這事

不少人都會飼養寵物，動物可愛又療癒的外表超級紓壓，有些主人也會訓練萌寵做出特定動作的才藝表演，不過你又有沒有想過連寵物也可以訓練出6塊腹肌？日本一名寵物界YouTuber「うさ男」飼養了一隻可愛的兔子，不時都會分享起兔子的日常生活，但就在最近突然發現兔子腹部竟然練出6塊腹肌，而「成功增肌」的原因更令網友大爆笑！

領錯遺體直接火化 葬儀社「燒錯人」挨告索賠530萬

新加坡一家葬儀社日前鬧了烏龍，竟然認錯遺體，進而誤將死者遺體火化，並以不同宗教進行葬禮，讓死者家屬發現後氣得提出民事訴訟，要求賠償22.5萬元新幣（530萬）。

傻眼！新娘要求賓客先付4.8萬台幣才能參加婚禮 結局超慘

為了結婚「人情」，輸了親情友情，值得嗎？美國1名新娘為了與伴侶舉辦夢想婚禮，要籌集6萬美元（約191萬新台幣）資金，所以要求每位賓客支付1500美元（約4.8萬新台幣）人情，否則不可出席婚禮，結果賓客舉動令其「夢想之日」變成噩夢，被迫取消婚禮。事後新娘在網上發文怒轟親友行為，引來網友熱議。

要賓客包48000元紅包辦豪華婚禮 女子最後慘遭夫家退婚

國外一名女子為了辦一場「夢幻婚禮」，要求所有參與的賓客紅包必須包1500美元（約台幣48000元），結果最後不只搞到沒有賓客要參加，夫家更悔婚「不娶了」。

穿越時空？1917年照片出現「時裝男子」引發網友熱議

一張擁有百年歷史的照片在網路上瘋傳，因為這張照片明明攝於1917年，照片中卻出現了一名穿著T恤短褲的「現代人」，引發網友討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦