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天使萌臉魔鬼身材？日本網紅寵物兔練出「6塊腹肌」 全因每天做這事

香港01／ 撰文： 亦然 YIRAN
日本一名寵物界YouTuber「うさ男」飼養了一隻可愛的兔子，不時分享兔子的日常生活，但最近突然發現兔子腹部竟然練出6塊腹肌。圖／取自Twitter@papanikki1
日本一名寵物界YouTuber「うさ男」飼養了一隻可愛的兔子，不時分享兔子的日常生活，但最近突然發現兔子腹部竟然練出6塊腹肌。圖／取自Twitter@papanikki1

不少人都會飼養寵物，動物可愛又療癒的外表超級紓壓，有些主人也會訓練萌寵做出特定動作的才藝表演，不過你又有沒有想過連寵物也可以訓練出6塊腹肌日本一名寵物界YouTuber「うさ男」飼養了一隻可愛的兔子，不時都會分享起兔子的日常生活，但就在最近突然發現兔子腹部竟然練出6塊腹肌，而「成功增肌」的原因更令網友大爆笑！

日本寵物YouTuber「うさ男」不時都在社交媒體上分享兔子的日常生活，3年前他開始把飼養的兔子放在院子里，他也發現兔子熱愛挖土挖洞，不僅兔子感到高興，他自己也不需要再經常為兔子修剪指甲。所以這個習慣就一直堅持了3年，「うさ男」也一直紀錄小兔子快樂挖土的日常影片。

日本一名寵物界YouTuber「うさ男」飼養了一隻可愛的兔子，不時分享兔子的日常生活，但最近突然發現兔子腹部竟然練出6塊腹肌。圖／取自Twitter@papanikki1
日本一名寵物界YouTuber「うさ男」飼養了一隻可愛的兔子，不時分享兔子的日常生活，但最近突然發現兔子腹部竟然練出6塊腹肌。圖／取自Twitter@papanikki1

但在近日，他在整理影片時，偶爾發現自家兔子在挖洞影片中，兔子的肚子竟然出現了6塊毛茸茸的腹肌！他才突然意識到在這3年之間，原來兔子經過這些年來的挖土訓練，練出了令人稱羨的絕頂身材。除了6大塊腹肌之外，小兔子的手臂肌肉也十分發達，外表雖然十分可愛，但底下強壯的身材卻是有著相當大的反差萌！

這張有趣的「爆肌兔子」圖片被飼主轉貼在Twitter後，引起了超過640萬人觀看圖片，獲得了超過86000個讚，日本網友留言表示「真是太酷了」、「真的很勵志」、「連兔子都有腹肌了...」、「真的是人不如兔」、「畢竟是做挖掘工作的師傅」。另外，也有網友提到小兔子因為生理結構的關係，其脂肪比例較低，而肌肉比例則是佔了50%以上，因此「練肌肉」其實會比人類容易！

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文章授權轉載自《香港01》

寵物 日本 腹肌

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