頭部近距離遭開槍兩次子彈都「彈開」 墨國男奇蹟似生還
墨西哥一名男子日前在街上遭人持槍射擊，神奇的是對方對著男子的頭部近距離開了兩槍，子彈竟然都被頭骨「彈開」，讓男子最後只受皮肉傷離奇生還。
據ODDITYCENTRAL報導，當地媒體並沒有公開男子真名，而是以假名弗朗西斯科（Francisco）代稱。8月2日，弗朗西斯科在墨西哥城馬德羅（Gustavo A. Madero）街道上散步，一名叫做卡洛斯（Carlos N.）的男子突然走近，掏槍朝他射擊兩次。不過令人意外的是，子彈竟然就這樣從弗朗西斯科的頭上「彈開」，只留下輕微皮肉傷，而他也因此撿回一命。
目前仍不清楚卡洛斯行兇的動機，不過不少網友都說更想知道弗朗西斯科是怎麼「槍口還生」的。據消息來源指出，卡洛斯槍擊時使用的子彈非常老舊潮濕，加上使用的槍口徑小、槍管短，因此影響了子彈的速度與穿透力，可能是因為這樣才沒造成嚴重傷害。
幸好弗朗西斯科只受到輕傷，他也立刻報警處理，警方到場後已經將兇嫌逮捕，目前仍在調查犯案動機。
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