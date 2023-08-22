四周全被野火燒光 這棟房子倖免全因屋主做了「這動作」

美國夏威夷茂宜島（Maui）8日遭野火侵襲，造成至少百人死亡。整座拉海納鎮（Lahaina）有數千棟房屋遭燒毀，放眼望去滿目瘡痍，不過在一片燒毀的廢墟中，有一棟房屋卻呈現「毫髮無傷」的樣貌，令人好奇為什麼這棟房屋能夠倖免於難。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這棟毫無毀損的住宅其實是一棟「木屋」，因為這棟老屋已經有百年歷史，所以屋主並沒有刻意進行防火或其他特殊處理，就怕破壞房屋結構。

63歲的屋主米利金（Dora Atwater Millikin）表示，之前裝修時他們將屋頂從原本的瀝青屋頂，改為用金屬屋頂。為了防止白蟻入侵木屋，他們也修剪了房屋附近的樹木攀藤，還在地面鋪滿石頭，可能就是因為這樣讓房子逃過一劫。

野火發生當時，米利金跟丈夫到麻薩諸塞州（Massachusetts）探視親友，隔天才接到電話，聽到房子倖存的消息。米利金說，他們失去了鄰居，也有很多鄰居失去所有財物。她跟丈夫計劃回到茂宜島後開放自己的住宅，希望能幫助部份無家可歸的居民。

加州大學合作推廣中心林業及自然資源顧問寇賀（Susie Kocher）表示，雖然屋主一開始是為了防白蟻才修剪樹木，但這也是幫助老屋挺過野火的關鍵。灌木叢十分易燃，如果房子周遭有灌木叢著火，火勢就會從窗戶延燒到屋內。除此之外，這座房子一側面海，一側是空地，還有一側是馬路，也可能是因此避開延燒的火勢。