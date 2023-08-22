離譜！5歲女被毒蠍咬 苦等1小時被告知無血清...母誓追究醫療失誤

遭毒蠍子螫傷，輕則紅腫，嚴重者要及時注射血清才可保命。巴西1名5歲女童早前意外被毒蠍螫傷，由母親送到社區診所治療，可是母女呆等了1小時，才被告知診所原來沒有合適的血清。母親急急轉送女兒到另一間醫院，雖然女童隨即注射血清，但卻因心臟停頓，延至翌日早上不治。對於女兒疑因醫療失誤而死亡，母親憤怒狠批涉事診所，當地政府表示會調查事件。

綜合外媒報導，死者為5歲女童賈米利（Jamily Vitoria Duarte），本月11日晚上8時，賈米利意外被毒蠍螫傷，感到痛楚大叫。母親發現她受傷，遂將她送往巴西皮拉西卡巴的24小時社區醫療機構UPA（Unidade de Pronto Atendimento）。

母女在診所苦等了1小時，才被醫護人員告知，診所沒有適合的血清，要將賈米利送往另一間醫院救治。期間賈米利情況轉差，她被送至另一間醫院後，院方立即替她注射血清，可惜仍回天乏術。

賈米利的母親十分悲傷，指女兒求醫時情況一直轉差，當晚凌晨2時更一度心臟停頓，延至早上8時不治。她對於社區診所延誤了女兒的救援時間大感憤怒，狠批涉事診所：「他們如果及時通知我們沒有血清，我會立即帶女兒往另一間醫院！」

當地的衞生部長關注此次悲劇，表示將調查被指沒有合適血清的社區醫療機構，以及醫護人員安排女童轉院的經過，了解當中是否涉及疏忽。

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文章授權轉載自《香港01》