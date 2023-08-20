《我推的孩子》真人版？曾美到被懷疑「不是人」 23歲女偶像自爆是單親媽

情侶多甜密也好，這玩笑也開太大了吧？外國有女子於網上發文公審男友「離譜求婚」事件，指拍拖5年的男友計劃了一場浪漫約會，並突然下跪取出盒子求婚；她以為盒內的是求婚戒指，相當開心，然而下1秒便崩潰了，原來盒子裏面是1張字條，寫上「妳被整蠱了」，令她當場氣炸，狠送男友「一巴掌」並提出分手。

2023-08-20 12:13