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《我推的孩子》真人版？曾美到被懷疑「不是人」 23歲女偶像自爆是單親媽

聯合新聞網／ 綜合報導
日本女偶像藤咲凪突然在電視節目自爆是「單親媽媽」，更公開自己育兒的畫面，節目播出後引起熱議，令不少網友直呼：「根本是《我推的孩子》真人版」。圖／截自IG、我推的孩子網站
日本女偶像藤咲凪突然在電視節目自爆是「單親媽媽」，更公開自己育兒的畫面，節目播出後引起熱議，令不少網友直呼：「根本是《我推的孩子》真人版」。圖／截自IG、我推的孩子網站

《我推的孩子》是一部「偶像」為主軸的動漫，以精緻的畫風和懸疑曲折的劇情受到不少喜愛，不過近日一位日本女偶像的的經歷，竟然和這部作品的劇情十分相似！早前才因「美到被懷疑是AI」受到關注的藤咲凪，突然在電視節目自爆是「單親媽媽」，更公開自己育兒的畫面，節目播出後引起熱議，不少網友也直呼：「根本是《我推的孩子》真人版」。

23歲的藤咲凪以「最終未來少女」團員出道，擁有精緻五官和白皙肌膚的她，曾因為「不科學」的絕美長相，遭網友質疑是透過AI生成的虛擬美女，直到藤咲凪本人發出證件照、駕照「澄清」，並在節目上現身，外界才相信她「真的活著」。

不過這位「美到不像真人」的少女偶像，今天竟在電視節目《Sunday Japan》中自爆是「單親媽媽」，並育有3歲和1歲的女兒；節目隨即公開藤咲凪和兩個孩子的互動畫面，只見她揹著女兒下廚、餵她們吃飯，照顧孩子的模樣顯得十分熟練。

節目播出後引起一片譁然，相關話題也衝上日本網路趨勢榜。有人認為藤咲凪年輕、亮麗的外表「太違和」，不像孩子的媽媽，反而像是照顧弟弟妹妹的大姊姊；更有網友指出，藤咲凪的經歷和日本動漫《我推的孩子》劇情簡直如出一轍，該動漫的女主角「星野愛」和藤咲凪一樣，是一位身兼「妙齡單親媽媽」的「當紅女子偶像」，兩人更同時擁有「掀起話題的貌美外表」，種種巧合令不少網友驚呼：「真人版《我推的孩子》」、「看起來根本不像有兩個孩子 ！祝妳好運」、「3歲和1歲的孩子，保持美麗和身材一定很困難吧」、「平行時空的星野愛」、「粉絲們留下很多溫暖的留言，幸好沒有像《我推的孩子》的劇情一樣發展」。

事後藤咲凪在社交平台X（原名推特）上發文，表示近幾年自己的生活就像在搭乘雲霄飛車，有機會的話她很樂意和粉絲分享自己的故事，更喊話「今後會以母親和藝人的身分繼續努力，請大家多多支持」。

藤咲凪在電視節目《Sunday Japan》中自爆是「單親媽媽」，並育有3歲和1歲的女兒，節目也公開藤咲凪和兩個孩子的互動畫面。圖／截自社交平台X（原名推特）
藤咲凪在電視節目《Sunday Japan》中自爆是「單親媽媽」，並育有3歲和1歲的女兒，節目也公開藤咲凪和兩個孩子的互動畫面。圖／截自社交平台X（原名推特）
藤咲凪在電視節目《Sunday Japan》中自爆是「單親媽媽」，並育有3歲和1歲的女兒，節目也公開藤咲凪和兩個孩子的互動畫面。圖／截自社交平台X（原名推特）
藤咲凪在電視節目《Sunday Japan》中自爆是「單親媽媽」，並育有3歲和1歲的女兒，節目也公開藤咲凪和兩個孩子的互動畫面。圖／截自社交平台X（原名推特）

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