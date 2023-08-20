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男子突跪地求婚！打開戒指盒秀出「1物品」 女友秒變臉怒摑巴掌喊分手

香港01／ 布萊恩／報導
原PO表示，男友打開手中小盒子後，裡面原來沒有求婚戒指，而是1張寫上「妳被整蠱了」紙條。 示意圖／ingimage
原PO表示，男友打開手中小盒子後，裡面原來沒有求婚戒指，而是1張寫上「妳被整蠱了」紙條。 示意圖／ingimage

情侶多甜密也好，這玩笑也開太大了吧？外國有女子於網上發文公審男友「離譜求婚」事件，指拍拖5年的男友計劃了一場浪漫約會，並突然下跪取出盒子求婚；她以為盒內的是求婚戒指，相當開心，然而下1秒便崩潰了，原來盒子裏面是1張字條，寫上「妳被整蠱了」，令她當場氣炸，狠送男友「一巴掌」並提出分手。

該名24歲女子於Reddit發文表示，與26歲男友安德魯（Andrew）交往5年，感情穩定，而男友平日喜歡惡作劇，她也會以惡作劇回擊，本來只是情侶間的小情趣，一直相安無事。然而男友這次策劃的驚天惡作劇，實在令她無法接及，「真的太過分了」。

原PO憶述，當天並非特別日子，但男友早上7時就叫她起床，帶她到水療中心「做SPA」，之後再到高級餐廳用膳，並大談2人將來計劃，「吃了一頓美麗而浪漫的晚餐，度過了一段愉快時光」。

吃過晚餐後，男友突然站起來然後向著原PO跪下，從口袋取出1個小盒子求婚，令原PO非常驚喜緊張，「我的心停止了跳動，我完全沒想到男友會求婚」。不過原PO認為那刻是好時機，打算接受男友求婚，然而下秒鐘原PO就從「天堂跌落地獄」，「所有興奮變成了震驚」。

原PO表示，男友打開手中小盒子後，裏面原來沒有求婚戒指，而是1張寫上「妳被整蠱了」紙條，男友更笑著說「這只是惡作劇，我還沒準備好跟妳結婚」。男友之後更想擁抱原PO，但憤怒的原PO狠狠打了男友一巴掌，流著淚向男友提出分手。

貼文引來網民熱議，直斥男友太過分，「（男友）刻薄而且不好笑」、「喜歡傷害和羞辱伴侶的人是卑鄙的。妳做出了正確選擇」、「他絕對是個廢物」、「完全不尊重妳！」、「現在他可以自食其果了」。

原PO之後更新貼文，指她搬走後被男友、男友朋友和家人騷擾，罵她「如果妳死了，沒有人會在意」、「妳就是一個以自我為中心的蕩婦」等，讓她亡崩潰，估計需要一段長時間才能平復。

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文章授權轉載自《香港01》

情侶 約會 戒指

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