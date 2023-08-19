東京迪士尼辦夢幻婚禮驚見陌生人在場 業者解釋讓新娘更傻眼了

東京迪士尼樂園是許多人心目中的夢幻國度，除了一般旅遊之外，也有業者提供能在迪士尼樂園飯店結婚的服務，讓新娘一圓公主的美夢。然而，最近卻有日本網友在社群網站上，抱怨迪士尼婚禮的種種問題，引起一些爭端。

根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，一位日本新婚太太最近在社群網站上抱怨，表示他們先前在迪士尼樂園的飯店舉辦婚禮。當時，他們只邀請了少數比較親密的友人和親人來參加，並在事前再三和婚禮承包業者確認來賓名單。

然而實際到了婚禮當天，現場卻出現了兩個他們不認識的陌生人在。這兩位來賓甚至還沒有特別打扮過，而是穿著平常的休閒服出現，髮型也沒有特別梳妝，讓她感到沒有隱私。向業者詢問後，才知道如果有一般人，表示想要參觀婚禮的話，工作人員居然就會輕易讓他們入場。

FTW当日にあったトラブルのことを

インスタのストーリーに書きました

こっちにも転載しておきます

関わった人全員許す気はありません

現プレ花さんはお気をつけてください

拡散していただいて構いません

3ヶ月間ずっと我慢してたけど、

私の友達まで軒並みブロックされて

流石に腹が立ちました pic.twitter.com/AGpA474bi1 — まいち@D垢 (@D_Maickey) August 12, 2023

不只如此，當婚禮結束後，要找業者編輯紀念相簿時，業者卻開出了高達十萬日圓（約相當於新台幣2萬元）的價格，遠遠高出一般行情。這讓新娘子感到相當不滿，表示雖然以後還是可能會去迪士尼玩，但對難得的終身大事，卻留下相當糟糕的印象。