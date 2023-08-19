日本北陸地區屢見「玻璃窗包住招牌」 政府曝苦衷：過去有慘痛經驗

聯合新聞網／ 綜合報導
日本北陸地區為了整治觀光市容，限制招牌的形式，使得許多店家都改用「玻璃窗」隔著招牌。圖擷自twitter
日本北陸地區為了整治觀光市容，限制招牌的形式，使得許多店家都改用「玻璃窗」隔著招牌。圖擷自twitter

一般商家的招牌看板，通常都會設在建築物外側，或者另外找空地架起來，方便來往的行人能夠立刻看到。然而就在日本北陸地區，許多招牌卻是設在室內，再用玻璃窗擋著，儘管還是能夠看到，但就比較不明顯。而形成這樣特殊的招牌風格，背後也有著特殊的原因。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「timemachine1983」最近分享，表示在日本北陸地區，也就是石川縣、富山縣、福井縣一帶，常常有這種隔一層玻璃窗的看板。他向店家詢問，才瞭解到這是因為在地有相關的景觀條例，禁止「一半暴露在室外」的看板。

因此，當地商家為了規避這項法律，於是就用這樣玻璃窗形式的看板代替。雖然日本中央有制訂關於戶外廣告的法律，但地方政府可以根據在地考量，再制訂其他細項。過去金澤市曾因混亂的招牌所苦，甚至新幹線的建設也曾為此改道，於是決定進行規範，打造出整齊的市容，吸引更多的觀光客造訪。

其他網友則紛紛表示「這個還能預防大雪跟暴風雨」、「原來北陸是這樣嗎，第一次知道」、「不久之前好像還是有些戶外廣告，但聽說取締越來越兇了」、「這好像有政府補助，對商家來說也能減輕廣告費」、「我覺得好像不太需要」、「有股想要進去看看的衝動」。

日本 廣告

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