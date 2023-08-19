日本北陸地區屢見「玻璃窗包住招牌」 政府曝苦衷：過去有慘痛經驗

一般商家的招牌看板，通常都會設在建築物外側，或者另外找空地架起來，方便來往的行人能夠立刻看到。然而就在日本北陸地區，許多招牌卻是設在室內，再用玻璃窗擋著，儘管還是能夠看到，但就比較不明顯。而形成這樣特殊的招牌風格，背後也有著特殊的原因。

2023-08-19 07:50