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小鎮停電原因超離奇 竟是因為「天上掉下一隻魚」砸壞變壓器

聯合新聞網／ 綜合報導
警局在FB上公開停電「嫌犯」素描和「受害者」的照片。圖擷自紐約郵報
警局在FB上公開停電「嫌犯」素描和「受害者」的照片。圖擷自紐約郵報

美國紐澤西州賽爾維爾（Sayreville）部份地區在上週六突然停電，沒想到警方調查以後發現停電原因竟然是因為「天上掉下魚來」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，8月12日賽爾維爾部分地區停電，時間約為兩個小時，影響近2100名住戶。警方及澤西中央電力與照明公司（Jersey Central Power & Light）深入調查停電原因，沒想到竟是因為超級離奇的意外。

電力公司代表接受採訪時表示，該公司派員檢查當地電線，發現其中一個變壓器上有一條魚，認為就是這條魚掉下來砸壞變壓器，讓變壓器爆炸，也導致部份地區停電。

賽爾維爾警局員警諾瓦克（James Novak）告訴當地媒體，他們推測是一隻魚鷹叼著一條魚飛行，結果魚不小心掉下來，偏偏剛好砸在變壓器上。

賽爾維爾警局也以幽默詼諧的方式在臉書發文，公開這次的「嫌犯」素描跟「犯罪現場」。文中寫道：「這次停電為許多居民帶來不便，但我們依然要紀念這次事件中的受害者，吉利根（Gilligan，指死掉的魚）生前工作勤奮又顧家，還是數千萬孩子的父親」、「如果民眾看到嫌犯（指魚鷹）請勿自行逮捕嫌犯，即使嫌犯身上沒有帶武器，牠還是很危險的」。

網友看了臉書發文後也紛紛留言「真的很可疑（fishy）」、「從來沒聽過那麼離奇的事」、「這是水生動物的恐怖攻擊嗎？」也有不少當地住戶在臉書留言，稱讚員警貼文「有夠幽默」。

停電 美國 魚鷹

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