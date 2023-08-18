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天花板傳怪聲 正妹捕蛇人竟揪出兩條公蛇打架

聯合新聞網／ 綜合報導
蒂阿娜冷靜地從天花板中抓出兩條正在打架的公蛇。圖擷自每日郵報
蒂阿娜冷靜地從天花板中抓出兩條正在打架的公蛇。圖擷自每日郵報

聽見天花板傳來奇怪的窸窣聲，想不到請人來查看竟然從天花板抓出兩條蟒

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，澳洲昆士蘭一名專業捕蛇人蒂阿娜（Tiarnah）在8月14時接獲通知，希望他們到場確認是不是「天花板有蛇」。案主表示聽見家裡天花板有奇怪的聲響，聲音很大且聽起來像是有動物在爬行，因此聯絡當地的捕蛇公司「陽光海岸捕蛇人」（Sunshine Coast Snake Catchers）。

蒂阿娜到了現場後，發現天花板雖然是架空的，但沒有空間可以容納一個人，因此她在取得案主同意以後，用工具在天花板打開一個小洞，試圖從那個小洞抓出蛇來。蒂阿娜從頭到尾表現得非常冷靜沉著，先用工具將蛇勾出來以後，抓住公蟒蛇的頭部，讓牠纏繞在自己的一隻手上，再用另一隻手抓住另一條蛇的頭部。

「陽光海岸捕蛇人」將影片上傳到臉書社團，吸引近一萬人按讚，更有一千多則留言誇獎蒂阿娜勇氣可嘉。「陽光海岸捕蛇人」在留言中提到，這兩條公蛇纏繞在一起是在打架。不少網友都說蒂阿娜真的是「女力滿點」、「超級勇敢」，更有人說蒂阿娜動作既溫柔又快速，擁有驚人的捕蛇功力。

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