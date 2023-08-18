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情侶發酒瘋、熱水壺煮螃蟹…遭求償「PO文抹黑旅館」下場慘

聯合新聞網／ 綜合報導
一對情侶入住旅館後，擅自拿房間裡的熱水壺煮螃蟹，導致房間充滿蟹味不能使用。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一對情侶入住旅館後，擅自拿房間裡的熱水壺煮螃蟹，導致房間充滿蟹味不能使用。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

旅遊旺季到來，在出門旅遊時，有些基本禮節也應該顧好，否則若是妨礙到其他旅客或業者，甚至可能得吃上官司或遭到求償，不只讓美好的旅程泡湯，更可能付出超乎想像的代價。

根據日本媒體「lamire」報導，有家旅館某次曾接待到一對大學生的情侶觀光客。這對客人入住後，就一直不斷帶給館方困擾，像是喝醉在大廳喧嘩，或者用餐時挑三揀四等等，十足的奧客嘴臉。即便如此，館方還是盡可能地和善應對，為兩人提供服務。

然而，就在這對情侶在隔天退房後，清掃人員卻發現他們偷偷帶著螃蟹進到房間，並且用附的熱水壺來煮螃蟹吃，搞得整個房間裡充滿了螃蟹的味道，沒辦法提供下一位客人入住。這讓旅館終於是忍無可忍，決定對情侶進行求償。

情侶一開始收到館方要求時，不只不願意賠償，還在社群網站上抨擊旅館的作為。於是旅館老闆直接找了認識的律師幫忙，最終靠著律師成功讓情侶賠償。除此之外，他們當初在社群網站上抨擊旅館的行為，反而遭到其他網友們的炎上，導致被本來已錄取的職缺，也遭到公司取消資格，迎來自作自受的結果。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 螃蟹 奧客

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