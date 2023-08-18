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奪命車禍！11歲男童騎摩托車載12歲朋友 意外墮山坡1死1重傷

香港01／ 撰文：夏洛特
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

駕駛安全不容忽視，未成年不應開車！馬來西亞1名11歲男童日前違章駕駛摩托車，私自接載另1名12歲男童，途中發生意外，連人帶車墮下山坡，最終造成1死1重傷慘劇。小司機頭部重創，送院搶救不治，而乘客就筋骨斷裂，重傷留院。

綜合外媒報導，事發於13日傍晚約6點30分，馬來西亞彭亨州淡馬魯縣古邦丹絨巴都，11歲男童查利夫伊凡駕駛摩托車，接載12歲友人阿末丹尼爾，從住家出發往附近的親戚家。摩托車駛經一處山坡時，失控墮入山坡。

意外發生時，伊凡的父親在家附近，他聽到屋後巨響所以前往查看，結果就看到兒子和朋友一同倒臥於山坡后，即時報警把2人送院搶救。遺憾的是，伊凡頭部傷勢嚴重，經搶救後於當晚7點30分宣告不治，家屬拒簽醫院解剖檔。而乘客阿末丹尼爾肩喔骨斷裂及嘴巴受傷，但沒有生命危險。瓜拉士曼丹區州議員哈山努丁聞訊后，前往醫院太平間慰問家屬。

11歲男童伊凡頭部傷勢嚴重，經搶救後於當晚7點30分宣告不治。（網上圖片）
11歲男童伊凡頭部傷勢嚴重，經搶救後於當晚7點30分宣告不治。（網上圖片）

淡馬魯警區副主任羅斯里表示，警方當晚接到死者父親報案，指聽到屋後有異常響聲，查看發現兒子接載友人時發生車禍，所以把他們送院救治，而警方將以「魯莽駕駛導致他人死亡」交通法令展開調查。根據馬來西亞陸路交通局考車條例所示，年滿16歲的馬來西亞公民才可考取摩托車執照。

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文章授權轉載自《香港01》

摩托車 車禍 未成年

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