以為是遺棄！三歲娃獨留飯店房間「哭著找爸媽」 報警前找到人卻傻眼了

七、八月暑假是旅遊旺季，不少民眾都會趁這時出遊。不過在玩樂放鬆的同時，也要多注意一些基本禮節，否則可能會造成旅遊業者，甚至是其他遊客的困擾。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名大江的40歲度假飯店老闆，表示以前曾有一對約30歲左右的夫妻，加上3歲的幼兒三人前來住宿。然而，就在當天傍晚五點以後，有房客通報飯店，表示那個三人家庭的房間，傳來小孩子的哭聲。

飯店人員於是前往察看，發現房間裡頭爸媽都不在，只剩下三歲小孩一人，哭喊著「爸爸、媽媽」。而飯店內也找不到雙親的身影，手機則是留在房間內，因此完全沒有聯絡的方法。甚至還有人懷疑，該不會是遭遇到父母刻意遺棄小孩的特殊事件。

就在飯店人員差點要打電話報警時，造成騷動的夫婦總算現身，兩人還帶著酒氣。原來他們是跑去海邊，在長椅上邊喝酒邊看夕陽，結果一不小心就睡著了，也對於造成騷動感到十分抱歉。看著這對父母，為了自己享樂，卻把才三歲的小孩獨自留在旅館內，讓大江感到搖頭，覺得不應該有這麼離譜的行為才對。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康