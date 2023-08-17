丈夫曾誓言「絕不外遇」卻勾搭女下屬 人妻遭二度背叛超崩潰

劈腿、外遇的發生，不只會讓兩人之間失和，也會造成被劈腿的一方，對感情事留下內心陰影。如果連續遭到背叛，更會嚴重影響一個人。近來日本媒體，就報導了像這樣的慘痛案例。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名「明奈」的31歲女性，過去她曾和一位外表帥氣，非常受到女性歡迎的男子交往。然而就在交往一年後，他發現對方有劈腿的狀況。雖然一度原諒了對方，但又過了一年，差不多該論及婚嫁時，卻再度抓包對方劈腿。

明奈因此和前男友分手，心情相當沮喪。不過，這時一位他學生時代的男性舊識，一直在這時安慰她。明奈察覺到老同學對她的好感，加上對方向她保證「我一定不會外遇」，因此兩人正式開始交往，並在一年之後結婚。

結婚之後，丈夫因為喜歡打高爾夫球，因此經常透過宅急便，先把球具寄到高爾夫球場，在和朋友一起搭車去打球。不過有一天，明奈發覺有的包裹並非送到高爾夫球場，而是到了東京繁華區內的一家便利商店。加上丈夫藉口加班、打高爾夫球不在家的時間越來越多，讓她開始感到可疑。

於是明奈委託徵信社展開追查，發現丈夫和一位職場女下屬勾搭，兩人牽手住進旅館的照片也被拍個正著。明奈向丈夫出示這些證據，兩人於是離了婚，丈夫也因為醜聞的關係被調職。而對明奈來說，在感情上遭遇二次打擊，內心的創傷是越來越深。