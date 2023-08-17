搭機脫鞋襪 男赤腳放在其他乘客扶手上遭網罵翻
國外一名男子在搭機時直接脫掉鞋襪，赤腳放到前面乘客的扶手上。同班機的乘客看不下去拍照上傳論壇公審，引來不少網友留言批評。
據《每日郵報》（Daily Mail）報導，一名網友日前在知名論壇Reddit上的「我是主角」（I'm The Main Character）看板發文。文中寫到網友搭這班班機，飛行時間要3小時，不過他卻看到隔壁的乘客將鞋襪都脫掉。
不僅如此，這段飛行期間他還將光溜溜的腳掌往前伸，直接放在前方乘客的扶手上，讓原po看了覺得好噁心，在標題寫說：「如果是你坐在那個位置，你會說什麼？」
這則發文引來不少網友留言，大部份網友都批評男子太沒公德心，在公共場合脫鞋脫襪，還把腳放到其他椅子上真的很沒教養。有人認為就是因為周遭的人不舒服卻不敢反應，才會讓這種人依然故我，有網友就說自己會「不小心」把含糖飲料打翻在他腳上，還有人說應該脫掉自己的鞋襪跟他「較勁」。
另外也有網友留言表示，這張照片之前已經有別人發過了，男子前面的乘客其實是他的妻子跟小孩，不過其他網友不買單，認為就算是自己的家人也不能在公共場合這麼做。
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