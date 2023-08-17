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超辣成人網紅才34歲就當阿嬤 出門常被要求「看證件」

聯合新聞網／ 綜合報導
麥金泰爾常被誤認為是孫女的媽媽。圖擷自地鐵報
麥金泰爾常被誤認為是孫女的媽媽。圖擷自地鐵報

英國一名女子被稱為是「最年輕的阿嬤」，因為她年僅34歲就升級做嬤，年輕的外表讓她常被要求出示證件「驗明正身」。

據《地鐵報》（Metro）報導，34歲的麥金泰爾（Rachel McIntyre）是一名模特兒，同時也是經營OnlyFans的成人網紅。她在15歲那年就懷孕生下女兒，沒想到女兒也「有樣學樣」在17歲時懷孕。

麥金泰爾的女兒在今年7月生下寶寶，讓年僅34歲的麥金泰爾直接升級做嬤。雖然身份已經不同，但麥金泰爾保養得宜的外表常讓人以為她還未成年，出門時常被要求要拿出證件來證明自己的年齡，就連帶著寶寶出門也常被誤會是孩子的媽。

麥金泰爾說剛開始得知女兒懷孕時原本很震驚，因為她自己當過少女媽媽，知道那麼年輕就當媽會遇到很多挑戰。不過她還是全力支持自己的女兒，常常幫忙帶小孩。

麥金泰爾也提到，她認為很年輕就當阿嬤有個好處，就是既年輕身體又健康，可以陪著孫女做很多事，也有體力幫忙照顧孩子。即使外表看不出來已經當阿嬤，麥金泰爾卻非常享受這個新身份，現在最期待的是就是孫女能講話，未來能夠叫她「阿嬤」。

阿嬤 未成年 模特兒 網紅

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