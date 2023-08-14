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才剛聊完天…星國女主管下一秒倒在廁所 同事聽到她「含糊語句」急求救

8視界／ 8視界記者曾琬瑜／報導
一名女主管日前與同事集體到越南旅遊，旅行第二天與一名男同事在咖啡館閒聊喝咖啡。兩人準備離開之際，女主管說先上一趟廁所，卻突然倒地不起。情境示意圖，非當事人。圖／Ingimage
一名女主管日前與同事集體到越南旅遊，旅行第二天與一名男同事在咖啡館閒聊喝咖啡。兩人準備離開之際，女主管說先上一趟廁所，卻突然倒地不起。情境示意圖，非當事人。圖／Ingimage

一名52歲女主管日前與同事集體到越南旅遊，旅行第二天與一名男同事在咖啡館閒聊喝咖啡。兩人準備離開之際，女主管說先上一趟廁所，怎料，男同事突接到她的電話，但語句含糊不清，男同事驚覺不妙，即刻到廁所查看，發現女主管已倒地不起。

這起事件發生在本月3日早上，地點是越南胡志明市一家咖啡館里。 目睹整個事發經過的男同事是蒙福關愛（Montfort Care）的執行長兼知名社工黃明德。他接受《8視界新聞網》訪問時，還心有餘悸，他坦言至今在睡覺時，仍夢見女主管暈倒的畫面。

黃明德說，蒙福關愛是在本月2日至5日，舉辦為期三天兩夜的員工旅遊活動，集體到越南胡志明市遊玩增進感情。整團共有160名全職員工參與。

旅遊第二天，當地導遊安排了一系列節目，但由於黃明德身體不適，所以他沒有參與。而公司的一名女主管黃小姐因不想讓他獨自一人留在酒店，所以也決定留下陪他。

兩人於是到酒店附近的一家咖啡館喝咖啡聊天。他說：「我們聊得很開心，在那裡待了一個多小時，準備離開時，黃小姐說要先上廁所，她就自行走上二樓的廁所，我就在一樓等她」。

他說，過了五分鐘，他突然接到黃小姐的來電，對方在電話另一頭說話的語句含糊不清，黃明德聽得一頭霧水，當下驚覺大事不妙。

咖啡館職員不曉得如何叫救護車

「我即刻衝上樓，結果看到同事黃小姐倒坐廁所地上，背部靠著女廁的門，臉色很不好，一直嘀嘀咕咕不知道在說些什麼。我當下真的慌了，想到我們在異地，又不知道當地救護車的聯繫，自己本身也不會急救，非常無助」。

慌亂中，黃明德連聲大喊「叫救護車」，還下樓通知咖啡館的兩名職員，但他們也不知道如何是好，更令人驚訝的是，他們都不知道救護車的聯繫號碼。

黃明德說：「我湊上前試圖聽同事到底想說什麼，隱約聽到她說，她右邊的身體不能動，是中風的跡象。我於是聯繫負責此次旅遊的曾兄弟旅行社新加坡導遊，由他打電話叫救護車」。

女主管隔天乘搭緊急醫療飛機回國

女主管本月3日在越南胡志明市中風后，她的弟弟為她安排隔天乘搭緊急醫療飛機回新加坡。 圖為她從越南某家國際醫院準備被送往機場前的畫面。 （圖／受訪者提供）
女主管本月3日在越南胡志明市中風后，她的弟弟為她安排隔天乘搭緊急醫療飛機回新加坡。 圖為她從越南某家國際醫院準備被送往機場前的畫面。 （圖／受訪者提供）

救護車很快就趕到現場。當地的一名越南導遊將女主管從二樓背下一樓，並立刻把她送到國際醫院。

在醫院那裡，女主管接受電腦斷層掃描（CT scan），被確認是中風，但不需要動手術，只能住院觀察，以穩定血壓。

她的醫生弟弟得知消息後，當天半夜趕到胡志明市，並為她安排隔天乘搭緊急醫療飛機回新加坡。

還好，女主管目前情況穩定，正在接受復健的治療。

特別感謝曾兄弟導遊協助

黃明德十分感激曾兄弟旅行社的協助，讓同事能渡過難關。他說，在最無助時，還好有曾兄弟的導遊相助，同事才能更快獲得醫療救治。

黃明德說，曾兄弟的導遊專業、冷靜，又很有應對能力，在最短時間內，安排女主管緊急送院，並一路陪伴，提供支援，否則後果不堪設想。

他要通過8視界，感謝曾兄弟導遊團隊的Jean、Daniel、Lucy、Joyce，以及地陪Ken Thua全心全意的照顧。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

咖啡館 主管 導遊 越南 中風

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