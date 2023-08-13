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亂！泰國沙彌穿胸罩男扮女裝照片瘋傳 被爆提供性服務

香港01／ 撰文／田中貴
泰國近日網友圖文並茂爆料，照片中有1名沙彌正在穿上黑色胸罩，引發爭議。 圖擷自臉書「อีซ้อขยี้ข่าว2」
泰國近日網友圖文並茂爆料，照片中有1名沙彌正在穿上黑色胸罩，引發爭議。 圖擷自臉書「อีซ้อขยี้ข่าว2」

出家人本應六根清淨，不能犯色戒，更何況是賣淫？泰國近日網友圖文並茂爆料，照片中有1名沙彌正在穿上黑色胸圍，旁邊有其他僧人或沙彌觀望，爆料者聲稱該沙彌男扮女裝，向同性提供性服務，對象包括寺內其他僧人，當地人曾向住持投訴，但住持置之不理。

帖文瘋傳後引來網友熱議，泰國傳媒亦跟進追訪，當地居民證實圖中沙彌身分，聲稱目擊過對方晚上男扮女裝前往夜店聚會，更向寺內其他僧侶和沙彌賣淫賺錢。相中沙彌更其他網友「起底」，涉事寺廟學校亦證實該沙彌是校內1名高二學生，但強調該張照片並非在校內拍攝。

facebook專頁「อีซ้อขยี้ข่าว2」日前上載1張照片，圖中沙彌雙眼被打格，下身仍穿長袍，但上身赤裸，正扣上黑色胸圍，旁邊有其他僧人或沙彌圍觀。爆料者以文字交代指，指事發在孔敬的1間寺廟，涉事沙彌「男扮女裝」，向男士提供性服務，並和寺內其他僧人和沙彌發生關係。當地人曾向相關住持反映事件，但住持沒有理會，有關情況令其他潔身自愛的僧人和沙彌感到困擾惑，質疑為何沒有跟進。

照片隨即在網上瘋傳，泰國傳媒亦展開追訪，當地居民證實涉事沙彌身分，更聲稱曾目擊該沙彌每逢晚上都打扮得像女性，離開寺廟前往夜店，他更向寺廟內其他僧侶和沙彌賣淫賺錢。當地人曾向住持投訴，但未獲理會或跟進。

事件愈鬧愈大，涉事沙彌亦被網友「起底」，指他年約17歲，而涉事寺廟學校證實該沙彌是校內高二學生，但強調照片並非在寺內拍攝。而自夏季佛教節日「守夏節」後，該沙彌和數名同學就再沒有返回寺廟，亦與校方失去聯絡，寺廟更指受到事件影響，考量到校方校譽，將和家長商議，以便作出相應通報和譴責。

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文章授權轉載自《香港01》

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