快訊

中央擬先開放旅外陸客來台 觀光業者怒批「脫褲子放屁」

拉同行入坑！前空姐下海改賣「暗黑服務」 一夜驚人價碼曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
越南一名空姐下海投入「暗黑產業」，不僅自己有在做性交易，還拉攏其他女生一起提供服務。示意圖／ingimage
越南一名空姐下海投入「暗黑產業」，不僅自己有在做性交易，還拉攏其他女生一起提供服務。示意圖／ingimage

人人欽羨的空姐竟淪落做「暗黑買賣」？越南一名空姐幾個月前突然辭職，更轉行投入「暗黑產業鏈」，不僅自己下海賣「高級服務」，還在社交平台上大曬光鮮亮麗的生活照，藉此拉攏其他空姐與模特兒入坑，一起為有錢大佬「親密服務」，驚人價碼也隨之曝光。

根據《越南快訊》報導，26歲的空姐Vo Thi My Hanh幾個月前辭掉工作，並專心投入「暗黑產業」，除了自己有提供性服務外，她還充當媽媽桑的腳色，為旗下的小姐們連絡客人，用豪華轎車接送她們到交易地點。

Vo Thi My Hanh深知如何吊人胃口，她在社群平台上打造成功女性的形象，發布許多奢侈品與著名觀光景點的旅行照片，藉此吸引年輕女性的目光，再進一步帶她們走入「暗黑產業」，旗下的工作者就有大約有30名。

Vo Thi My Hanh的「暗黑集團」以高級客戶為服務對象，旗下小姐的身分包含空姐、模特兒，其消費價格也水漲船高，一次服務收價1000美元（約新台幣3.1萬元），若過夜則需3000美元（約新台幣9.5萬元）。Vo Thi My Hanh也會從每次交易中抽成，一次收取295美元（約新台幣9400元）的經紀費，光是從事「暗黑產業」就讓她賺了超過10億越南盾（約新台幣134萬元）。

本月9日，越南警方突襲當地一家酒店，Vo Thi My Hanh的「暗黑交易」也隨之曝光，4名提供服務的女性被抓到，警方事後也循跡找到Vo Thi My Hanh，並將其逮捕。

越南 空姐 模特兒 酒店 性交易

延伸閱讀

住宿備品能不能拿？前飯店經理曝「這2樣」拿了不出事

最貴豪宅只賣1戶？他問「陶朱隱園蓋來幹嘛」 專家揭有錢人按兵不動內幕

花錢受罪！忍機艙高溫長達8小時 商務艙乘客爆「被當人質」超慘待遇

「日本最可愛高一生」出爐 網見驚人童顏直呼根本小學生

相關新聞

拉同行入坑！前空姐下海改賣「暗黑服務」 一夜驚人價碼曝光

人人欽羨的空姐竟淪落做「暗黑買賣」？越南一名空姐幾個月前突然辭職，更轉行投入「暗黑產業鏈」，不僅自己下海賣「高級服務」，還在社交平台上大曬光鮮亮麗的生活照，藉此拉攏其他空姐與模特兒入坑，一起為有錢大佬「親密服務...

CIA解密文件曝一招讓痛感全失：閉眼覆誦「這串神秘數字」

美國中央情報局（CIA）1977年一份解密文件指出，一串神奇數字可以降低「痛感」，對此，有TikTok網友實測後發現，真...

全球僅31例！女下體出血14天 求醫竟驗出「肝臟」裡藏胎兒

子宮外孕發生機率約為1%，對孕婦及胎兒造成生命危險，而子宮外孕多發生於輸卵管內、卵巢或子宮外的腹腔等地方。早前有加拿大醫生在網上發布影片，分享1宗極為罕見病例，當中1名33歲女子因為下體出血14天，擔心身體出問題去求醫，沒想到醫生替她照超聲波後，驗出她的肝臟內竟有1個嬰兒胚胎，令這名加拿大醫生感到嘖嘖稱奇，「發生在肝臟中對我來說還是第一次！」

影／正妹Coser扮《邊緣行者》蕾貝卡 只穿比基尼遭地勤攔下討拍被罵爆

國外一名正妹Coser在IG擁有超過60萬名粉絲，近期她在IG上分享自己搭機遭到阻止，原來是因為穿著太過火辣。

影／度假租Airbnb卻發現貼滿警語「全都不准動」 女子全家傻眼

美國德州一名女子跟家人和朋友一起到外地度假，進到預訂的Airbnb以後卻發現房內的所有物品幾乎都貼滿警告標語，要房客「請勿觸摸」，令他們超傻眼。

屢次坐男友車皆丟失這物 女生驚見震撼畫面揭偷竊怪癖 終提分手

這完全是「知人口面不知心」的寫照！馬來西亞有女生和男友感情穩定，而且常會乘坐對方的座駕回鄉，可是每次都發現所攜帶的內衣離奇消失，直至有次親眼看見男友翻找其載着骯髒衣服背包的震撼畫面，才驚悉他有偷取內衣的癖好。女生事後曾質問男友並提出分手，對方最初「嘴硬不認」，惟最終鬆口自爆承認自中學時期便有此怪癖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦