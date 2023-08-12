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CIA解密文件曝一招讓痛感全失：閉眼覆誦「這串神秘數字」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國中央情報局（CIA）1977年一份解密文件指出，一串神奇數字可以降低「痛感」。美聯社資料照
美國中央情報局（CIA）1977年一份解密文件指出，一串神奇數字可以降低「痛感」。美聯社資料照

美國中央情報局（CIA）1977年一份解密文件指出，一串神奇數字可以降低「痛感」，對此，有TikTok網友實測後發現，真的有效。

每日郵報報導，這種特殊方法由門羅應用科學研究所（Monroe Institute of Applied Sciences）所研發，為CIA門路計畫（Gateway program）的一部分，該計畫旨在訓練改變意識狀態，通往不同的知覺模式。

這份名叫「門路中介工作手冊（The Gateway Intermediate Workbook）」寫道，此方法的步驟為，閉上雙眼並想著身體不適的部位，接著腦海裡覆誦「55515」這串神秘數字。

該技術被列在工作手冊概述「日常工具」的列表中，並稱這些技巧可以用於日常生活中。

對此，Tiktok網友對這項簡易的方法感到訝異，實測之後發現真的有效。一名因車禍而身受慢性背痛之苦的網友斯蒂芬妮（Stephanie Forlini）向自己50萬名粉絲說，「我試過了，它很有效，我整個嚇壞。」影片觀看次數超過600萬次。

有其他網友表示，真的嚇到，腰痛居然消失了；還有人說，「剛嘗試用這個方法來治療我的坐骨神經痛，結果就不痛了......」；但也有人表示，可能只是安慰劑效應。

美國 TikTok 中情局

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