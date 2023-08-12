全球僅31例！女下體出血14天 求醫竟驗出「肝臟」裡藏胎兒

子宮外孕發生機率約為1%，對孕婦及胎兒造成生命危險，而子宮外孕多發生於輸卵管內、卵巢或子宮外的腹腔等地方。早前有加拿大醫生在網上發布影片，分享1宗極為罕見病例，當中1名33歲女子因為下體出血14天，擔心身體出問題去求醫，沒想到醫生替她照超聲波後，驗出她的肝臟內竟有1個嬰兒胚胎，令這名加拿大醫生感到嘖嘖稱奇，「發生在肝臟中對我來說還是第一次！」他又指由於情況危及孕婦生命，最終胎兒不保，須進行手術拿掉，幸而孕婦在接受手術後已無大礙。過去亦曾有台灣醫生指出，截至2018年，全球僅有31例同類個案，可見「肝臟子宮外孕」極為罕見。

綜合外媒報導，這宗極罕見的「肝臟宮外孕」發生於2018年，加拿大曼尼托巴兒童醫院研究機構（Children's Hospital Research Institute of Manitoba）兒科醫生納維（Michael Narvey）日前在社交平台拍片分享這宗個案的詳情。

醫生納維指宮外孕大多發生在卵巢、子宮頸或盆腔內的器官等位置，但今次是他行醫以來，第一次見到在肝臟位置發生子宮外孕，「原本以為自己什麼都見識過了，但發生在肝臟中對我來說還是第一次！」。

醫生納維指涉事33歲孕婦求診時，其下體持續出血了14天，並相距上一次來經已達49天，醫生立即替她進行檢驗，照超聲波發現她的肝臟內藏着1個胚胎，即她發生宮外孕的地方竟是肝臟。納維進一步解釋這情況如何發生，他指可能受精卵反方向向着卵巢前進，並突破卵巢附在腹膜上，進而進入肝臟。

醫生納維又稱，一般而言子宮外孕發生機率約為1%，即受精卵在子宮以外、無法支持生長的部位着床，因胎兒長大受壓而令囊腫破裂，造成致命性出血，因此如遇子宮外孕，必須進行手術摘除胚胎及受影響組織。若孕婦沒得到及時治理，會有生命危險。而這宗罕見案例的孕婦，在接受手術後已無大礙，可是胎兒未能保住。

這段影片在網上曝光後，2天便累積逾360萬點擊人次，震驚不少網民，有網友表示驚訝及婉惜：「這對於父母來說一定是個震驚的消息，希望這位媽媽一切安好，為她失去小生命感到難過」，「難以相信會發生這種事，受精卵怎會跑到肝臟來？」、「感謝上帝，她去了看醫生，對母子來說都是悲劇」。

根據美國國家生物技術資訊中心（National Center for Biotechnology Information）資料顯示，肝臟的子宮外孕病例極為罕見，從1964年至1999年，全球僅有14宗肝臟子宮外孕案例。

而台灣醫生陳志金曾指出截至2018年，全球僅有31例同類個案，可見肝臟子宮外孕極為罕見。他曾在facebook專頁分享1宗越南案例，指2007年1名年輕孕婦疑似輸卵管子宮外孕，但切除的輸卵管中卻找不到胚胎，直到2個月後，她的腹腔再度出血，經醫生詳細診斷後才發現，孕婦的肝臟內竟有個23週大的胎兒，只可惜最終母親及胎兒也不保。

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文章授權轉載自《香港01》