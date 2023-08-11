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影／正妹Coser扮《邊緣行者》蕾貝卡 只穿比基尼遭地勤攔下討拍被罵爆

聯合新聞網／ 綜合報導
Kine-chan扮成蕾貝卡到機場登機被攔下，想討拍又遭網友罵翻。圖擷自太陽報
Kine-chan扮成蕾貝卡到機場登機被攔下，想討拍又遭網友罵翻。圖擷自太陽報

國外一名正妹Coser在IG擁有超過60萬名粉絲，近期她在IG上分享自己搭機遭到阻止，原來是因為穿著太過火辣。

據《太陽報》（The Sun）報導，今年21歲的網紅Kine-chan不只是名Coser，也是一名成人網紅。日前她在巴西那維甘特斯機場（Navegantes）準備登機，要到其他地方參加Cosplay活動，結果卻遭到地勤人員攔下。

Kine-chan在IG發文提到，當天因為擔心自己遲到來不及，她預先穿好要參加活動的衣服抵達機場。不過由於Kine-chan扮演的是動畫《電馭叛客：邊緣行者》的蕾貝卡，這個角色只穿著布料超少的比基尼，因此遭機場人員阻止，要求她換好一般的衣服再登機。

Kine-chan發文原本疑似是要討拍，沒想到卻反而惹來網友批評。有不少網友都認為Kine-chan被擋下來根本是「剛好而已」，更有許多網友留言罵Kine-chan想紅想瘋了。

有網友就留言酸說穿這樣在機場被擋下來還剛好被拍照，最後寫一篇文章搞得自己像受害者，看起來完全就是預謀想曝光而已。就連支持的粉絲也留言說：「我真的很喜歡妳，但妳真的應該在（比基尼）外面套個洋裝或襯衫」、「我愛妳，但這次真的太過份了」。

COSPLAY 比基尼 正妹

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