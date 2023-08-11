影／度假租Airbnb卻發現貼滿警語「全都不准動」 女子全家傻眼

美國德州一名女子跟家人和朋友一起到外地度假，進到預訂的Airbnb以後卻發現房內的所有物品幾乎都貼滿警告標語，要房客「請勿觸摸」，令他們超傻眼。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，女子貝琪（Becky）日前跟家人和朋友一起度假，不過租到的這間Airbnb卻讓他們瞬間「一點度假感都沒有」。原來這間房子裡到處都貼滿警告標語，讓貝琪跟親友超級傻眼，認為根本沒辦法好好放鬆在房內休息。

@beckypearlatx Y’all I dont get it 🤯 We stayed at an airbnb / vrbo house with another family over the weekend. The rules displayed all over the house just killed me. It seemed like every room and every surface had a note. It almost felt like it wasn’t a vacation with So. Many. Rules. #airbnb #vrbo #summervacation ♬ original sound - Becky Levin Navarro

她將影片上傳至TikTok，吸引不少網友點擊留言。影片中可以看到，房內的雕花隔板上貼著「裝飾用，不論原因為何都請勿觸摸。此隔板已有一萬年歷史，看錯邊可能會損壞」，櫃子門上也貼著「古董！脆弱！請勿試圖拉動門把或開門」。

房間內的床頭貼著警語說「絕對禁止跳床，任何損壞將由房客賠償」，微波爐上貼著「微波爐為全自動，開啟時請勿推或拉門」，大理石桌上貼著「請勿用任何打磨工具清潔大理石檯面或家具」，就連廚房內擺放鍋碗瓢盆的櫃子都貼著小小的紙條寫著「本櫥櫃僅限屋主使用」。

這些大大小小的警告標語讓網友也都看傻了眼，有網友就說：「為什麼要在出租的房間裡放那麼多帶有私人情感的家具？」，還有人說：「不該把無價的物品或古董放在要出租的Airbnb吧」，也有網友開玩笑說：「屋主是不是打算開一間博物館」。