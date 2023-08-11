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屢次坐男友車皆丟失這物 女生驚見震撼畫面揭偷竊怪癖 終提分手

香港01／ 撰文：桃樂斯
女生乘坐男友的座駕回鄉都失去內衣，終發現男友翻找其載着骯髒衣服背包，才驚悉他有偷取內衣的癖好。（示意圖） 圖／擷自：ingimage
女生乘坐男友的座駕回鄉都失去內衣，終發現男友翻找其載着骯髒衣服背包，才驚悉他有偷取內衣的癖好。（示意圖） 圖／擷自：ingimage

這完全是「知人口面不知心」的寫照！馬來西亞女生和男友感情穩定，而且常會乘坐對方的座駕回鄉，可是每次都發現所攜帶的內衣離奇消失，直至有次親眼看見男友翻找其載着骯髒衣服背包的震撼畫面，才驚悉他有偷取內衣的癖好。女生事後曾質問男友並提出分手，對方最初「嘴硬不認」，惟最終鬆口自爆承認自中學時期便有此怪癖。有心理專家表示，偷取內衣行為可被稱為「性戀物癖」，一般患者會透過偷竊或佔有他人衣服來達到性滿足或刺激。有性戀物癖者，宜及早尋求專家協助治療。

馬媒報道，30多歲來自馬來西亞的女生茜拉和男友相戀4年，對方不只為人細心體貼，過往亦無微不至地照顧她。可是男友在北部工作，而她於吉隆坡求學，2人稱得上是遠距離戀愛；而她從吉隆坡往返位於北部的家鄉時，都會乘搭男友的「順風車」，過程中對方亦無任何踰矩的行為。

但有點令她奇怪的是，每次搭坐男友的座駕後，內衣都會離奇不見了。直至某天，她從加油站廁所出來，發現男友在翻找她載有骯髒衣服的背包，再將其內衣藏於褲袋，才揭發原來男友有偷取內衣的習慣。茜拉指「男友沒有發現我目睹整個過程，只是我過後檢查背包時，內衣確實不見了」。

相隔2星期後，她如常乘搭男友座駕回鄉，其間在油站停留，她第二度發現男友偷取其內衣，而她和家人講述男友的舉動後，眾人紛紛勸籲分手。茜拉其後向男友提出分手，並質問偷取內衣一事時，但對方最初「死口唔認」，後來才坦白道出原來他自中學時期便已有偷取別人內衣的癖好。

馬來西亞國民大學（Universiti Kebangsaan Malaysia）健康科學學院臨床心理學和行為健康項目高級講師加札利（Shazli Ezzat Ghazali）表示，「從心理學而言，偷內衣行為被稱為『性戀物癖』或『性偏好』」，一般患者會透過偷竊或佔有他人衣服來達到性滿足或刺激，並指出如涉事男子偷取女友內衣的情況，其實是在幻想和內衣主人發生親密關係；當患者做出被禁止或違反社會規範的事情時，他們便會感到興奮。有性戀物癖者，宜及早尋求專家協助治療。

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 女生 分手 患者

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