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7歲童調皮跳「路邊砂石堆」 玩到一半突不適送醫身亡 死因曝光網哀悼

聯合新聞網／ 綜合報導
巴西一名男童跳進石灰粉塵堆裡，引發嚴重過敏反應，送醫後仍不幸身亡。示意圖，圖片來源/ingimage
巴西一名男童跳進石灰粉塵堆裡，引發嚴重過敏反應，送醫後仍不幸身亡。示意圖，圖片來源/ingimage

成長中的孩子對世間萬物抱有極大的好奇心，面對陌生的事物總會產生無數個為什麼，一旦見到新奇的事物，都想要親身體驗，此時便需要家長耐心陪伴並多加看管。日前巴西一名7歲男童，經過路邊一個像是挖掘現場的地方時，看到一堆「砂石」便開心地跳進去，沒想到不久後竟出現嚴重的過敏症狀，家人緊急將他送醫，卻仍挽救不了這條年輕的生命。

據《每日鏡報》報導得知，這名男童當時跳入的「砂石堆」其實是石灰粉。事發於本月3日，當時男童在巴拉那州的伊皮蘭加路邊發現一堆砂石，便興奮地跳了進去，還調皮地雙手比讚，家人還替他拍照留念。然而不久後，男童卻出現嚴重的過敏反應，他被送往醫院後便被宣布死亡。當地醫護人員表示，男童的死因正是吸入看似砂石的石灰粉塵。

男童去世後，他的家人在FB上發出當時男童滿臉笑容雙手比讚的照片，悲痛表示「這是最後一張照片，在他悲慘死亡的幾分鐘前拍攝，他的死因是玩耍時吸入石灰…我親愛的孩子，我對你的記憶將永遠是最美好的。」網友也紛紛留言安慰，「節哀順變」、「我會為你和你的家人祈禱」、「願上帝安慰人心」。

而巴西技術研究院表示，這種經常作為建築業，製造磚塊、水泥和混凝土等材料的石灰粉末含有微小的二氧化矽顆粒，吸入後可能會引發呼吸困難，因此建議凡是會接觸到石灰粉末的人佩戴防護裝備以免過度吸入。巴西當局也警示，吸入石灰粉末恐導致嚴重的肺部問題，更甚者可能刺激皮膚和損傷眼睛或是引發癌症。

巴西 建築

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