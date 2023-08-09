聽新聞
test
0:00 / 0:00
婚禮請來女婚攝竟跟丈夫上床 新娘暴怒要求退費
國外一名新娘本來開心辦婚禮，請來婚禮攝影師幫忙記錄過程，沒想到後來卻發現婚攝跟準新郎發生關係，氣得她要求退費，過程被網友分享上論壇，引發不少人留言批評。
據《每日郵報》（Daily Mail）報導，一名匿名為「婚禮老兄」（wedding dude）的網友在知名論壇Reddit上分享這段故事。這名網友在文中提到，自己是婚禮攝影師，為了捕捉婚禮上不同角度的照片，他找了一個20幾歲的女攝影師來幫他。
當天婚禮順利進行，照片也都修圖修完交給客戶，原本「婚禮老兄」以為案子就這樣結束了，想不到卻收到新娘的電子郵件。新娘在電郵裡面要求婚攝退款，因為她後來發現另一名女攝影師跟自己的丈夫發生關係，兩人還在丈夫手機裡留下照片。
「婚禮老兄」無奈的發文尋求網友意見，他在文中表示，他認為對方付錢請自己做一份工作，自己也如期完成交出成品，其實不退費算是合情合理，但是他同時也很同情這名新娘，並提到「感覺就像主人請我幫忙遛狗，我遛完狗回頭把狗殺了一樣」。
「婚禮老兄」後來跟另一名女婚攝對質，對方卻不置可否地說反正她跟新郎的關係是「開放式關係」，不覺得有什麼問題。不少網友留言批評女婚攝太沒道德感，也有人開玩笑說「下次新娘再婚給她折扣」，還有人說新娘應該多付婚攝錢，因為婚攝讓她看清楚丈夫的真面目。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言