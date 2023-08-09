客人拿27萬元硬幣買車遭網批 車行緩頰揭「1隱藏服務可省錢」

許多人都有存硬幣的習慣，但要小心「一次花超大把硬幣」容易造成觀感不佳。泰國烏汶府就有一名客人赴車行買新車，要付款時竟拿出30萬泰銖（約新台幣27萬）的硬幣，龐大數量讓車行出動全部員工忙著數錢，「數錢數到手軟」的影片曝光後，不少網友批評「根本是奧客」。不過事後車行反而替該名客人說話，並表示這其實是為顧客提供的「免費服務」，能幫忙省下去銀行兌換的手續費。

泰國一間車行員工早前在TikTok上傳一則影片，畫面中可見約十多名員工圍著一張大桌，桌上擺滿了整整30萬泰銖的硬幣，全部人馬不停蹄忙著清點、分批裝袋，員工身後一包又一包的白色塑膠袋幾乎快淹沒地板。

根據「星洲日報」報導，該名客人之所以堅持拿30萬泰銖的硬幣付款，其實是因為想省下去銀行兌換的手續費。車行也出面解釋，30萬泰銖是小數目，之前還曾數過60萬泰銖（約新台幣54萬）的硬幣，「這只是對來取車的顧客提供免費幫忙」。

該事件曝光後引來許多熱議，有網友批評，「浪費員工精力跟時間」、「去銀行還是比較容易」。也有人開玩笑表示，「這個月的工資是用硬幣發的」、「算錯了要重新開始」、「早上8時來買車，下午5時才能回家」。