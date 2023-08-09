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花錢受罪！忍機艙高溫長達8小時 商務艙乘客爆「被當人質」超慘待遇

聯合新聞網／ 綜合報導
羅斯諾夫表示當時受到了有點不人道的對待，機長和空服員沒有採取任何措施給予乘客幫助，「我們就像是被關在機上八個小時的人質」。示意圖／ingimage
羅斯諾夫表示當時受到了有點不人道的對待，機長和空服員沒有採取任何措施給予乘客幫助，「我們就像是被關在機上八個小時的人質」。示意圖／ingimage

原本將幸福度蜜月，卻因為航班出問題而被打亂，還遇上超糟糕的體驗！國外一對夫婦前往羅馬度蜜月，更特地選擇商務艙，然而乘坐的飛機未能順利起飛，夫妻倆還得忍受機艙內長達八小時的高溫以及不人道的待遇。

據外媒《Insider》報導，國外一名男子史考特·羅斯諾夫（Scott Rosnov）上月與妻子乘坐美國聯合航空（United Airlines）的班機，由於將前往羅馬度蜜月，羅斯諾夫更特地選擇商務艙。

然而，這趟旅程卻未如想像中美滿。綜合外媒報導，由於機上的空調出問題，機組人員表示航班將延誤約二十分鐘。因時間不長，所以多數旅客選擇待在機內。但經過工人多次嘗試修復空調、飛機也兩度滑行，班機還是無法順利起飛，最終該航班更被取消。而過程中，乘客們全被困在機上，「我們下午4點40分登機，直到凌晨12點30分到45分左右才下飛機」羅斯諾夫說道。

報導指出，乘客完全無法得知當下的狀況和處理進度，羅斯諾夫指出，機長只跟乘客溝通過兩次，空服員則「根本不在乎」。羅斯諾夫更表示受到了有點不人道的對待，機長和空服員沒有採取任何措施給予乘客幫助，並形容自己就像是被關在機上八個小時的人質

羅斯諾夫回憶當時一登機，其實就感到有些不對勁，「我原以為會如同往常登機一樣覺得冷，但汗水卻從我額頭上滴下來」。此外，每個商務艙乘客都拿到了一瓶水，但當他想索取第二瓶時，空姐卻說她必須去找一些，因為水快不夠了，羅斯諾夫因此納悶「長達九小時的航程怎麼會沒有水？」羅斯諾夫也說，雖然能聞到飛機餐的味道，但是乘客卻什麼都沒有拿到，「甚至連椒鹽捲餅（pretzel）、花生都沒有，什麼也沒有」。

據外媒《Newsweek》報導，一名搭乘同一班飛機的女子比安卡·德拉貢（Bianca Dragone）也說出現場當時的狀況，指出機內當時有許多孩童、孕婦年長者，他們全都得忍受長達數小時的高溫，「許多孩童都哭了」。德拉貢的外婆還須不斷測量血壓，因為溫度實在太高了。另外，還有女孩因為恐慌發作而昏倒。

對此，航空公司表示當時乘客有下飛機的機會，後來也有提供零食和飲料，對於無法給予乘客良好的搭乘體驗感到抱歉。目前，該航空公司和美國運輸部也已針對此事件進行調查。

空服員 美國 高溫 空姐 航班 人質

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