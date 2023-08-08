恐怖！舅舅突發狂傷2外甥女 1拋出屋外、1丟地上...揭驚人內情

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香港01／ 喬納森／撰文
3歲外甥女被掉落街，送院驗出口部受傷和左腿骨折，須留院治療。警方在現場調查。（網路圖片）
3歲外甥女被掉落街，送院驗出口部受傷和左腿骨折，須留院治療。警方在現場調查。（網路圖片）

馬來西亞檳城發生駭人殘害女童案，1名29歲青年在家中突然失控發狂，先自己割腕，接著竟然將3歲外甥女從1樓家中拋出街外，再向另1名出生僅40天的外甥女下手，大力將她丟到地上，兩女童身受重傷，送院分別驗出有骨折及頭部出血等，幸而兩女情況穩定，女嬰可出院，3歲姊姊則要繼續留院治療。而青年的兄長在事後接受媒體訪問時表示，其弟弟在2個月前因健康問題正接受治療，事發後他指因為聽到「有人」在其耳邊講話，警方現正以企圖謀殺罪名方向調查。

綜合外媒報導，事件發生在馬來西亞檳城郊區雙溪檳榔1棟住宅內，1名29歲青年在本月2日下午3時40分突然在家中發狂，在自己右手腕上自殘，接著將3歲外甥女抱到窗邊，從1樓住所拋出街外，然後再回屋內向出生僅40天的另一名外甥女下手，大力丟到地上。

當時青年的31歲哥哥泰尤布突然聽到母親大聲呼叫求助後，便看到弟弟赤身露體，滿身沾血的嚇人模樣。由於事情發生得太突然，泰尤布唯有先找鄰居來安撫弟弟情緒，同時將兩名受傷外甥女送往醫院救治。

醫生發現3歲外甥女口部受傷和左腿骨折，女嬰則頭部出血。可幸的是兩女情況已趨穩定，女嬰已可出院，3歲姊姊則須繼續留院觀察及治療。據悉，兩女母親事發時正在坐月子，因此將兩女暫托在外婆家中居住，才會發生今次事件。泰尤布接受傳媒訪問時表示，弟弟在兩個月前因健康問題開始接受治療，而弟弟指事發前聽到「有人」在他的耳邊說話。

當地警方表示，會循企圖謀殺罪名方向調查，並會研究青年醫療報告，再判斷他是否有精神問題。

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 青年

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