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豬乸托世、蝦不為例…夫妻離婚決定宴客吃飯 7道警世菜名曝光笑翻網友

聯合新聞網／ 綜合報導
馬來西亞一對夫妻分手後辦「離婚宴」，七道菜名皆用「諧音梗」，包括「珠心分離」、「各散東西」、「雞飛夠走」、「豬乸托世」、「蝦不為例」、「各自各精彩」、「不再用飯」。 圖／翻攝自「星洲網」
馬來西亞一對夫妻分手後辦「離婚宴」，七道菜名皆用「諧音梗」，包括「珠心分離」、「各散東西」、「雞飛夠走」、「豬乸托世」、「蝦不為例」、「各自各精彩」、「不再用飯」。 圖／翻攝自「星洲網

現代人的婚姻觀念越來越開放，夫妻之間「有緣則聚，緣盡則離」，離婚早已不是什麼丟臉的事情。就有夫妻在協商離婚時，決定辦一場「離婚宴」，發邀請函讓各界親朋好友共襄盛舉。其中宴客菜單曝光後，不少網友眼睛為之一亮大讚「菜名不錯喔！比結婚的還有創意」。

根據外媒「星洲網」報導，網路上近日流傳一份罕見的離婚宴菜單，七道菜名皆用「諧音梗」，包括「珠心分離」、「各散東西」、「雞飛夠走」、「豬乸托世」、「蝦不為例」、「各自各精彩」、「不再用飯」。從菜單上可以看到，該場「離婚宴」的宴客時間為2022年9月5日，地點在馬來西亞怡保，還附上英文「Happy Divorce（離婚快樂）」，似乎非常高興能夠結束一段婚姻。

菜單在網路上流傳後，笑翻不少網友，「會不會比結婚更高興慶祝」、「豬乸托世（這一道菜）好重火藥味」、「這個應該要退紅包錢」、「男方女方一齊擺的嗎？還是某一方自己擺的？」、「去了是要說恭喜還是要說甚麼會比較適合？」、「所以可以去吃飯，再退當初包的紅包嗎？」。

另外還有網友發揮創意，新增一些菜名「滾蛋湯」、「分飛燕（燕窩燉鯡魚）」、「癡心當玩偶（豬心燉蓮藕）」、「離婚豬蹄」、「鳳離蝦球」，另外也建議飯後甜點可以增加「綠帽豆沙」、「半梨燉無花果（半梨有分離之意）」，外加各式飲料「河水不犯井水」、「綠帽橙汁」。

婚姻 離婚 馬來西亞

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