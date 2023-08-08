悲劇！女嬰遺車廂5小時熱死、體溫破錶嘴唇發紫 保母做錯1事肇禍

今年6月是全球有紀錄以來最熱的6月，專家更估計高溫將持續至8月。美國佛羅里達州早前發生女嬰被留在高溫車廂內，意外被熱死的慘劇，成為今年美國發生的第14宗同類事故。當事女嬰僅10個月大，事發時室外氣溫高達攝氏36.6度，估計車內溫度超過56度，當女嬰母親想接走女兒時，才發現她被保母遺忘，留在轎車車中至少5小時。女嬰被發現時嘴唇發紫及皮膚發燙，體溫高達43.3度，為醫院溫度計的最高溫度，雖然她即時送院治療，可惜最終仍回天乏術。

涉案保母事後聲稱，因見女嬰在車內睡著了，她決定先入屋安頓其他孩子，後來卻「完全忘記」女嬰仍在車內。保母因嚴重疏忽而被控過失殺人罪，現時獲准以2.5萬美元（約792,000新臺幣）保釋外出。

綜合外媒報導，事件發生於美國佛州貝克郡（Baker County），根據當地警方發布的資料，涉事46歲保母朱維爾（Rhonda Jewell）於上月19日上午8點，接走10個月大的女嬰代為照顧，由於她亦需照顧另一個家庭的3名小孩，於是她駕車載女嬰到3名小孩的家接載孩子。

朱維爾抵達自己寓所後，因見女嬰睡著了，便決定先帶另外3名小孩入屋，惟她後來竟將女嬰拋諸腦後，「當時我見女嬰在車內睡著，就入屋照顧其他孩子，完全忘記她還被留在車上」。

直到下午1點，女嬰母親到達朱維爾的住所打算接回女兒時，才赫然發現女兒仍然被繫於車內的兒童安全座椅上。她立即致電緊急服務專線求助，表示孩子已經沒有呼吸及嘴唇發紫。救護人員到場發現，女嬰皮膚摸起來很燙，量出體外溫度為攝氏38.9度，體內溫度則為43.3度，是醫院體溫計能顯示出最高的溫度。女嬰被即時送往醫院搶救，惟最終不治。

朱維爾因嚴重疏忽而被控過失殺人罪，被捕後送往看守所拘留，其後繳納2.5萬美元（約792,000新臺幣）的保釋金獲釋。這已是今年全美第14宗兒童死於高溫車內的事故，同時也是佛州的第6宗事故。

警方事後指出，事發時汽車車內溫度估計高達攝氏56.度，而當天下午1點的天氣預報顯示，戶外氣溫為36.6度。有專家向當地媒體表示，在車內沒有冷氣的情況下，即使戶外氣溫只有30多度，不到1小時車內溫度也會飆升至50多度。

僅10個月大女嬰因被保母遺留在高溫車廂內，被發現時體溫高至攝氏43.3度，送院後證實死亡。（網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》