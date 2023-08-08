快訊

美國學生記者發威！揭發史丹佛校長論文醜聞拉下台

培訓十天就能美國台積電上班…年薪達130萬！網：只能洗洗綠卡

阿姨見「停電」秒推康舒！隔天噴爆網嗨翻：80塊停利

悲劇！女嬰遺車廂5小時熱死、體溫破錶嘴唇發紫 保母做錯1事肇禍

香港01／ 喬納森／撰文
保母朱維爾因嚴重疏忽而被控過失殺人罪，現獲得保釋外出。（網上圖片）
保母朱維爾因嚴重疏忽而被控過失殺人罪，現獲得保釋外出。（網上圖片）

今年6月是全球有紀錄以來最熱的6月，專家更估計高溫將持續至8月。美國佛羅里達州早前發生女嬰被留在高溫車廂內，意外被熱死的慘劇，成為今年美國發生的第14宗同類事故。當事女嬰僅10個月大，事發時室外氣溫高達攝氏36.6度，估計車內溫度超過56度，當女嬰母親想接走女兒時，才發現她被保母遺忘，留在轎車車中至少5小時。女嬰被發現時嘴唇發紫及皮膚發燙，體溫高達43.3度，為醫院溫度計的最高溫度，雖然她即時送院治療，可惜最終仍回天乏術。

涉案保母事後聲稱，因見女嬰在車內睡著了，她決定先入屋安頓其他孩子，後來卻「完全忘記」女嬰仍在車內。保母因嚴重疏忽而被控過失殺人罪，現時獲准以2.5萬美元（約792,000新臺幣）保釋外出。

綜合外媒報導，事件發生於美國佛州貝克郡（Baker County），根據當地警方發布的資料，涉事46歲保母朱維爾（Rhonda Jewell）於上月19日上午8點，接走10個月大的女嬰代為照顧，由於她亦需照顧另一個家庭的3名小孩，於是她駕車載女嬰到3名小孩的家接載孩子。

朱維爾抵達自己寓所後，因見女嬰睡著了，便決定先帶另外3名小孩入屋，惟她後來竟將女嬰拋諸腦後，「當時我見女嬰在車內睡著，就入屋照顧其他孩子，完全忘記她還被留在車上」。

直到下午1點，女嬰母親到達朱維爾的住所打算接回女兒時，才赫然發現女兒仍然被繫於車內的兒童安全座椅上。她立即致電緊急服務專線求助，表示孩子已經沒有呼吸及嘴唇發紫。救護人員到場發現，女嬰皮膚摸起來很燙，量出體外溫度為攝氏38.9度，體內溫度則為43.3度，是醫院體溫計能顯示出最高的溫度。女嬰被即時送往醫院搶救，惟最終不治。

朱維爾因嚴重疏忽而被控過失殺人罪，被捕後送往看守所拘留，其後繳納2.5萬美元（約792,000新臺幣）的保釋金獲釋。這已是今年全美第14宗兒童死於高溫車內的事故，同時也是佛州的第6宗事故。

警方事後指出，事發時汽車車內溫度估計高達攝氏56.度，而當天下午1點的天氣預報顯示，戶外氣溫為36.6度。有專家向當地媒體表示，在車內沒有冷氣的情況下，即使戶外氣溫只有30多度，不到1小時車內溫度也會飆升至50多度。

僅10個月大女嬰因被保母遺留在高溫車廂內，被發現時體溫高至攝氏43.3度，送院後證實死亡。（網上圖片）
僅10個月大女嬰因被保母遺留在高溫車廂內，被發現時體溫高至攝氏43.3度，送院後證實死亡。（網上圖片）

延伸閱讀：

恐怖倫常慘案！瑜伽導師殺母分屍 分十多袋吃掉屍塊 原因極心寒

恐怖倫常命案！兒子持刀砍殺73歲母 行兇後守屍體旁 揭心寒殺機

文章授權轉載自《香港01》

高溫 保母 美國

延伸閱讀

認吸K不認二手毒！雕博向鳳梨道歉 怨保母「帶風向！妳最可憐」

獨／遭冤虐死女嬰獲清白 保母扛公審壓力落淚「被害慘」

鳳梨友女兒遭保母虐死案逆轉 高大成：女嬰身上沒有「五彩繽紛血」

女兒猝死疑吸二手毒煙 老爸彫博發聲嗆：保母家出事甘我屁事

相關新聞

悲劇！女嬰遺車廂5小時熱死、體溫破錶嘴唇發紫 保母做錯1事肇禍

今年6月是全球有紀錄以來最熱的6月，專家更估計高溫將持續至8月。美國佛羅里達州早前發生女嬰被留在高溫車廂內，意外被熱死的慘劇，成為今年美國發生的第14宗同類事故。當事女嬰僅10個月大，事發時室外氣溫高

不怕謀財害命？女被邀做小孩乾媽 閨密遺囑：我和老公死後妳會變暴發戶

做乾媽可以成為別人小孩的法定監護人，從而獲得遺產？這是戲劇的謀財害命情節嗎？在外國有女子在討論區發文表示，其閨密邀請她夫婦做孩子的「乾媽」和「乾爸」（godparent），更稱遺囑上會寫明他們可自動成為孩子法定監護人，甚至表示如果孩子父母雙亡，「你們（原PO和丈夫）將會爆富（filthy rich）」，暗示她可以繼承所有遺產。

巴西父子墜機雙亡…網傳影片曝失事前畫面 疑11歲兒開飛機、父坐副駕駛喝酒

巴西一名父親疑似讓11歲的兒子駕駛私人飛機，自己則在一旁喝酒，結果父子雙雙墜機身亡，警方正在調查這是否就是飛機失事的原因。

牆上現不明腳印！男住酒店被腳步聲水聲嚇醒 見床頭擺硬幣急換房

泰國1名男子早前入住曼谷某酒店，睡到一半突然被房內的腳步聲及水聲嚇醒，當他拉開窗簾尋找聲音來源時，卻在露台發現1個神台，牆上更有來源不明的腳印及紅色泰文字句「去死」。最後，當他發現房間的床頭分別放了1枚硬幣之後，嚇得他立刻要求換房。

日本鯨魚肉罐頭大賣..6款日本超「重口味」罐頭 哪一種最難搞？

日本的罐頭食品一直都超級出神入化，永遠都必有你意想不到的食品售賣，當你以為日本早前討論度極高的馬肉和鹿肉罐頭已經令你大開眼界？那麼大家又知不知道日本就連「鯨魚」和「熊肉」都有罐頭供大家售賣，大家還只要

人妻「認出」流浪漢為失蹤10年老公 開心帶回家驚覺烏龍一場卻做件好事

想盡快尋回失散親人的心情固然可理解，但這個烏龍也擺得太大了！印度1名女子的丈夫離家失蹤10年，她早前到醫院時見到1名流浪漢坐在門口，當下誤認對方就是丈夫，興奮地帶他回家，不料後來掀起其上衣，嘗試找尋身

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦