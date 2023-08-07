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不怕謀財害命？女被邀做小孩乾媽 閨密遺囑：我和老公死後妳會變暴發戶

香港01／ 田中貴／報導
原PO被閨密請求做其孩子的乾媽，稱遺囑更寫明會自動成為孩子的法定監護人。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
原PO被閨密請求做其孩子的乾媽，稱遺囑更寫明會自動成為孩子的法定監護人。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

做乾媽可以成為別人小孩的法定監護人，從而獲得遺產？這是戲劇的謀財害命情節嗎？在外國有女子在討論區發文表示，其閨密邀請她夫婦做孩子的「乾媽」和「乾爸」（godparent），更稱遺囑上會寫明他們可自動成為孩子法定監護人，甚至表示如果孩子父母雙亡，「你們（原PO和丈夫）將會爆富（filthy rich）」，暗示她可以繼承所有遺產。原PO對有關說法表示疑惑，而網友指出即使成為孩子的監護人，通常只能成立信託基金為孩子保管遺產，當牽涉到孩子的支出才能動用遺產，監護人未必真的可以「有錢落袋」。有人則笑言乾媽不會因而謀財害命，其閨密毋須擔心。

該名女網友在「Reddit」討論區發出帖文，稱其閨密請求她與丈夫成為其小朋友的乾媽和乾爸（godparent），女原PO當然同意，閨密的遺囑更會寫明一旦和丈夫雙亡，原PO自動成為孩子的法定監護人，閨密更稱「如果有（閨密夫婦）什麼不測，你們（原PO夫婦）將會富得流油（filthy rich）」，這種說法令原PO「黑人問號」，卻直言另1名朋友都曾經提及類似內容，未知是否同一個圈子的文化。

原PO指若果父母有任何意外，孩子應該才是遺產繼承人，她和丈夫的財務狀況理應不受影響，最多會照顧孩子的日常起居飲食和安排上學。

有網友解釋乾媽和監護人是兩回事，一旦親生父母過世，乾媽不會自動成為監護人，以原PO為例，由於遺囑寫明，所以身為乾媽的原PO才會成為監護人，而遺產方面通常會成立信託基金，如果涉及孩子的支出才可以動用遺產。亦有網友笑言監護人難以「有錢落袋」，身為乾媽的原PO不會謀財害命，其閨密毋須擔心人身安全。

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文章授權轉載自《香港01》

遺產 遺囑

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