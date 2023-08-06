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牆上現不明腳印！男住酒店被腳步聲水聲嚇醒 見床頭擺硬幣急換房

香港01／ 撰文／班捷明
男子的房間牆上冒出不明腳印，床頭位置也擺了1枚硬幣，令他大為受驚。（facebook帳戶「Thanawin Khamsorn」圖片）
男子的房間牆上冒出不明腳印，床頭位置也擺了1枚硬幣，令他大為受驚。（facebook帳戶「Thanawin Khamsorn」圖片）

泰國1名男子早前入住曼谷某酒店，睡到一半突然被房內的腳步聲及水聲嚇醒，當他拉開窗簾尋找聲音來源時，卻在露台發現1個神台，牆上更有來源不明的腳印及紅色泰文字句「去死」。最後，當他發現房間的床頭分別放了1枚硬幣之後，嚇得他立刻要求換房。

該名泰國男子日前入住曼谷某間一晚1,200泰銖（約新台幣1092元）的酒店，起初覺得酒店剛裝修完成，非常舒適亦未未有異樣，故此決定留宿。

他在晚上約9至10時期間入睡，詎料睡到約凌晨1時，就被房間的腳步聲嚇醒，並聽到浴室傳來水聲，因而起床尋找聲音來源。其間，他曾拉開房間的窗廉，卻在露台發現1個神台，房間的牆上又冒出不明腳印及紅色泰文字句「去死」，令他大為受驚。

泰男驚魂未定，又留意到房間的床頭位置擺了1枚硬幣。原來根據泰國習俗，在床頭擺放硬幣代表向鬼魂購買或承租床位，令他立刻到前台要求換房，不過直至天亮仍未能入睡。酒店員工解釋，指該戶一直上鎖不對外開放，以往未曾在該房間發現腳印或紅色字跡，但由於當日負責接待泰男的是新員工，才會誤把該房間安排給他。

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文章授權轉載自《香港01》

泰國 酒店

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