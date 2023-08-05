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人妻「認出」流浪漢為失蹤10年老公 開心帶回家驚覺烏龍一場卻做件好事

香港01／ 撰文：朱利安
印度1名女子的丈夫離家失蹤10年，她早前到醫院時見到1名流浪漢坐在門口，誤認對方是丈夫帶回家，最終驚覺是烏龍一場。（Twitter影片截圖）
印度1名女子的丈夫離家失蹤10年，她早前到醫院時見到1名流浪漢坐在門口，誤認對方是丈夫帶回家，最終驚覺是烏龍一場。（Twitter影片截圖）

想盡快尋回失散親人的心情固然可理解，但這個烏龍也擺得太大了！印度1名女子的丈夫離家失蹤10年，她早前到醫院時見到1名流浪漢坐在門口，當下誤認對方就是丈夫，興奮地帶他回家，不料後來掀起其上衣，嘗試找尋身體上的印記時，才驚覺是烏龍一場。雖然女子失望不已，但最終在眾人協助下，該名流浪漢亦能回到真正家人身邊，變成好人好事。

據外媒報導，事發於印度巴利亞縣（Ballia），43歲婦人珍納齊（Janaki Devi）上周五（7月28日）前往當地1間醫院時，發現1名蓬頭垢面、衣服殘破不堪的流浪漢呆坐在門口，當下愈看愈覺得對方就是失蹤10年的44歲丈夫莫提（Motichand Verma）。

事後社交平台上流傳1段影片，被指是珍納齊「認出丈夫」當下的情景，她不停問道「這段時間你都在哪裏？你去了哪？」，但男子由始至終均不發一語。珍納齊其後帶男子回家，並興奮地打電話給孩子們，告訴他們找到父親了，又叫他們帶些衣服回家，好讓父親穿上。

然而，珍納齊後來掀起男子的上衣，嘗試找尋丈夫身體上的印記，才驚覺原來是烏龍一場，自己誤認了對方是丈夫。她隨後通知當地村長，最後才在眾人協助下確認眼前男子的真實身份，並聯絡其真正家人接回。

據報珍納齊在22年前和丈夫莫提結婚，育有3子，惟丈夫10年前突然失蹤，自此她一直沒有放棄找尋丈夫的消息，更不惜到鄰近的哈爾邦（Bihar）尋人，可惜丈夫至今仍是音訊全無。

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文章授權轉載自《香港01》

丈夫 失蹤 家人

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