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24歲女模每日「愛愛6小時」練美臀　男友吃不消提分手 網爭報名

香港01／ 桃樂斯
巴西有女模特因要參加美臀比賽，要求男友每天跟她「愛愛」6小時，認為這樣可以增強臀部肌肉，有效控制身材，惟男友無法配合下只好分手。（IG＠eusumpani）
巴西有女模特因要參加美臀比賽，要求男友每天跟她「愛愛」6小時，認為這樣可以增強臀部肌肉，有效控制身材，惟男友無法配合下只好分手。（IG＠eusumpani）

不少人會透過健身或配合適當飲食，以追求完美體態，而巴西有女模特因要參加美臀比賽，除了節食外，還要求男友每天和她進行6小時的親密行為，她認為這樣可以增強臀部肌肉，有效控制身材。惟男友覺得她「需求過大」，無法配合下只好提出分手。她於社交平台表示，現時需要另覓新的「訓練夥伴」，即時吸引不少男士「報名」，留言直言「我很有興趣」，「想申請成為夥伴」。

外媒報導，巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）的24歲模特兒拉里（Lari Sumpani）正為準備參加2023年的美臀小姐（Miss Bumbum）比賽而努力。她除了透過節食維持身材之餘，還有令人驚訝的訓練秘訣，便是每天跟男友「愛愛」3次，每次2小時，合共每天進行長達6小時的床上運動。

拉里認為性行為是其中1個有效保持身材的方法，「我相信這種強度有助於增強臀部肌肉，對參加美臀小姐比賽至關重要」，同時亦可增加其對比賽的信心。可惜因她需求過於頻繁，每日進行多達6小時的親密行為，對男友來說可謂「吃不消」，加上這個訓練過程已維持了近4個月，男友最終無奈提出分手。

拉里在社交平台分享事件，稱與男友已交往一段時間，但自從她開始節食後，對方便想和她分手，不過亦因為她目前處於單身狀態，所以急需尋找新的「訓練夥伴」。貼文吸引不少男網友留言表示有興趣，「想申請成為夥伴」，「能夠成立一個互助小組嗎？」。另有人則對她使用此極端方法來鍛練臀部有所保留，「這個方式太獨特，不適合所有人」、「沒有人是鐵打的」。

巴西有女模特因要參加美臀比賽，要求男友每天跟她「愛愛」6小時，認為這樣可以增強臀部肌肉，有效控制身材，惟男友無法配合下只好分手。（IG＠eusumpani）
巴西有女模特因要參加美臀比賽，要求男友每天跟她「愛愛」6小時，認為這樣可以增強臀部肌肉，有效控制身材，惟男友無法配合下只好分手。（IG＠eusumpani）

美臀小姐比賽由記者兼企業家奧利弗（Cacau Oliver）建立，共有27位參賽者，分別代表巴西各27個州份。而在比賽中取得冠軍的參賽者，將可獲得巴西雷亞爾幣5萬元（約32萬台幣）的代言費，同時成為巴西名人。

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文章授權轉載自《香港01》

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