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妻子要丈夫親吻卻表現猶豫 5歲女兒1句童言揭崩潰真相 怒提離婚

香港01／ 撰文：喬納森
吉恩要求丈夫吻面，對方竟表現猶豫，原來背後藏出軌真相。(示意圖) 圖／擷自：ingimage
吉恩要求丈夫吻面，對方竟表現猶豫，原來背後藏出軌真相。(示意圖) 圖／擷自：ingimage

妻子要求丈夫在臉上親吻一下，對方卻表現猶豫，這段婚姻背後必藏暗湧。泰國1名人妻與丈夫結婚8年，育有5歲女兒，表面看似十分幸福，但早前在女兒生日會上拍攝全家福時，人妻要求丈夫親吻面頰，對方卻表現出猶豫。後來丈夫外出後，女兒突然吐出一句：「妳知道爸爸為何現在都不親妳嗎？」，令人妻感到十分疑惑。女兒進一步爆料，指父親與一位美女每天都來學校接她放學，兩人更會親吻，父親更要她不可告知母親，人妻得悉真相後瞬間崩潰，並向丈夫提出離婚，極力爭取女兒撫養權。事後女兒以為自己令父母婚姻破裂感到內疚，讓人妻更加心痛。

綜合泰國媒體報道，人妻吉恩（Khun Jean）與丈夫結婚8年，兩人育有1個5歲女兒，看來是幸福快樂家庭。不過由於丈夫工作十分忙碌，工時不穩定，常會冷落妻女。吉恩有時希望與丈夫共度浪漫晚上，讓兩人重拾激情，但丈夫會以「工作太累」為藉口拒絕與妻子親熱。

而早前5歲女兒生日，她在當天悉心安排生日派對，並在拍攝全家福時，要求丈夫親吻她的面頰，留下甜蜜一刻作為紀念。可是，丈夫卻表現得很猶豫，但最終也應要求吻了一下。

其後丈夫外出購買飲料，將一切看在眼裏的女兒，才向吉恩拋出1句震撼彈，「你知道爸爸為何現在都不親妳了嗎？」，令吉恩感到十分疑惑，女兒接着爆出真相，「每天下午爸爸都會與一位美女來接我放學，我看到他們都會親親」，爸爸甚至要求她不可告知媽媽，「這是我和爸爸之間的秘密，所以我告訴妳這件事也是我們之間的秘密。」

吉恩得知真相後瞬間崩潰，終於明白丈夫拒絕自己真正原因，她感到心碎，決定結束這段8年婚姻。等到丈夫回來後吉恩立即質問丈夫，兩人在女兒面前激烈爭吵，吉恩提出離婚並要求取得女兒的撫養權。

吉恩表示，女兒感到十分內疚，以為是自己令父母婚姻破裂，曾哭着對吉恩說「我後悔告訴媽媽真相，如果我沒說，我們一家人就不會分開」，讓吉恩心疼不已，只能安撫女兒：「這不是妳的錯，而是爸爸媽媽的錯。」

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文章授權轉載自《香港01》

丈夫 爸爸 婚姻

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