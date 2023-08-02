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第一次接吻嘴唇灼熱痛爆 他一問才知道對方「用這招」

聯合新聞網／ 綜合報導
克拉克在約會時親吻對方，結果卻感覺嘴唇一陣灼熱刺痛。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
克拉克在約會時親吻對方，結果卻感覺嘴唇一陣灼熱刺痛。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

澳洲一名男子分享自己的約會過程，在約會時他親吻了對方，想不到自己的嘴唇隨即感到一陣灼熱，後來詢問女方後才知道對方用了特殊的豐唇方法，男子的分享也引發網友討論。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，澳洲一名男子克拉克（Ottie Clarke）經常在自己經營的Podcast頻道上分享約會經驗。近期他在節目中表示，某次他跟一個女孩出去約會，當下氣氛正好，於是克拉克就吻了對方，想不到之後他的嘴唇就感到一陣灼熱刺痛。

克拉克說，當下他很猶豫到底要不要繼續下去，一度還想說自己該不會對對方「過敏」，沒想到直接詢問對方後，才知道之所以會感覺灼熱刺痛，是因為女方用了特殊的豐唇方法。

克拉克的約會對象告訴他，因為她認為自己的嘴唇厚一點比較性感，所以用了一種含有刺激物的口紅，經過刺激後血管擴張，嘴唇就會腫脹。

克拉克後來好奇跑去問周遭的同性朋友，大部份的男生都不知道有這種產品，也很驚訝女生為了讓嘴唇更豐滿願意做出這種犧牲，不過不少女網友都表示這種唇膏很正常。一名女網友就留言說很喜歡每次用的那種灼熱感，嘴唇豐滿比較好看，但也有網友表示，假設知道那天會接吻，就不應該用這種唇膏，實在不懂女生為什麼願意這麼做。

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