情侶海灘留衣物後人消失！「陸海空」急搜救 結局讓眾人傻眼

天氣炎熱，不少人會選擇到海邊戲水消暑，但海裡危機四伏，有時更會釀成意外。國外近期便傳出一起失蹤案件，有人在海灘上發現一對情侶遺留的衣物，當地部門擔心該對情侶戲水時發生意外，緊急展開救援行動，沒想到真相卻讓眾人傻眼。

據外媒《The Connexion》報導，位在法國吉倫特省的城鎮萊格卡弗爾雷（Lège-Cap-Ferret）的一處名為Piraillan的海灘上，有人發現了一對情侶留下的衣物，當地的緊急服務部門擔心該對情侶可能在海上遇難，所以未能返回海灘取回他們的衣物，因此在凌晨展開救援行動。

報導指出，當地出動了直升機、海岸巡防隊、消防隊和船隻，尋找該對情侶的蹤跡。沒想到竟是虛驚一場。早上6點15分時，相關部門得知該對情侶安然無恙，兩人從海裡出來後就直接返家，所以不小心把衣物留在了沙灘上。

事實上，法國的海岸巡防隊早已警告民眾，如果要下海，應該讓他人知道，並且在離開海灘前收拾好所有個人物品，以避免讓其他人誤認為有人還在海裡。同時也告知民眾，不要因為小問題，如浮標卡住、拾獲海灘上的貴重物品而報警。官方人員更示警，表示釐清假警報很耗時，這樣一來，就無法及時拯救真正遇難的人。