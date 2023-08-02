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東京獵奇咖啡店！蠶寶寶咖哩、水蟑螂汽水超人氣 網友讚美味

香港01／ 豬肉丸
蠶咖哩。（圖片來源：IG@takeo.tokyo）
蠶咖哩。（圖片來源：IG@takeo.tokyo）

當大家以為台灣的大王具足蟲已足夠奇妙，誰知一山還有一山高，在獵奇食物方面，日本也不輸！東京有一家專食昆蟲的老字號料理店，供應著一系列震撼眼球的料理，如蠶咖哩、蠶刺身、水蟑螂汽水…等，看了就怕怕，殊知卻意外地受歡迎，獲一眾網民大讚好味！甚至連日本Haagen Dazs都聯名和餐廳出冰品！不知你夠不夠膽挑戰？

東京蠶咖哩/水蟑螂汽水 可怕卻美味？

日本東京蟲食料理店「Take-Noko」，出名將昆蟲融入料理，打造成一系列震撼眼球的美食，如蠶咖哩、蠶刺身、蚱蜢燉飯、水蟑螂汽水等，看似獵奇，卻意外地大受歡迎！不少日本顧客吃了都大讚，表示一切都很美味。

據《路透社》報導，事源日本有位名為山本的上班族，早前光顧了東京一家專食蟲的咖啡廳「Take-Noko」，他吃了蚱蜢燉飯、蟲豆腐及喝了水蟑螂汽水 ，大讚這麼多種的菜餚選擇很有趣，令他聯想起小時候吃塗醬油的蚱蜢當零食。山本表示，所有餐點都很美味，當中自己最愛水蟑螂蘋果汽水，清爽又可口，水蟑螂味道像蝦，蘇打喝味道似青蘋果。

水蟑螂汽水。（圖片來源：IG@takeo.tokyo）
水蟑螂汽水。（圖片來源：IG@takeo.tokyo）

店家表示，日本向來有吃昆蟲傳統，在二戰期間和戰後糧食短缺時，當時十分流行起昆蟲料理，當中特別是肉魚類短缺的內陸地區居民，全靠昆蟲度過難關。事實上，聯合國也指出昆蟲是優質蛋白質食物的來源，如大家願意食，單靠昆蟲就足以填飽到2050年增至97億的全球人口，有助解決全球糧食危機。不過，昆蟲的外形著實不討好，似乎仍要點時間才為大眾可接受。

TAKE-NOKO

地址：東京都台東區西浅草1-3-14 2F

營業時間：1200-1900（星期一、四、五）、1200-2000（星期六、日、公眾假期）

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文章授權轉載自《香港01》

蟑螂

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