越野單車男險撞上頻碎念 奔放情侶「林道連結」成最狂路障

城市生活忙碌不堪，許多民眾喜歡利用休假日安排到戶外運動，有的人往海邊跑、有的人則酷愛山林。哥倫比亞一名男子在郊區的樹林間騎乘越野自行車，不料途中卻遇上在林道間大膽連結的奔放情侶，嚇得單車男急煞車，差點發生荒謬車禍。

根據「每日星報」報導，南美洲國家哥倫比亞馬尼薩萊斯市近日發生一起荒謬事故，一名男子騎著越野自行車在山林間飛馳，正當他享受芬多精時，卻突然發現林道間有一對大膽情侶正在野外做愛，嚇得單車男急忙減速並大聲喝斥。

聽見單車男吆喝聲後，原本正忘情連結的情侶瞬間一分為二，馬上抓起衣物退到林道兩側，這才免於在山中因活春宮發生車禍。可能因為情侶檔「山林連結」的視覺衝擊太大，單車男即使早已離開仍不忘碎念幾句。

不過，影片曝光後並非全部網友都站在單車男這邊，有人認為山林是屬於所有人的力挺情侶，「那傢伙完全有權利在那邊」、「哪裡寫著自行車道？他們也可以享受這座山，山林是屬於大家的」。