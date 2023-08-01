幫台灣女性指路 日本人收到2張「國父」！日網嗨：去吃滷肉飯

台灣人熱愛赴日旅遊，也因為日本交通便利，尤其喜歡自助，不管在哪裡都很容易遇到台灣旅客。一名日本人日前在車站幫台灣人指引搭車方向後，對方竟然給了他2張台灣百元鈔當謝禮，讓他受寵若驚。

網友「ドゥーチェ少佐」在推特分享自己的奇遇。前天（30日）他在車站遇到一名台灣女性，問他「去新百合丘該搭哪列電車？」，他熱心回答「搭3號月台的車就可以了」。對方獲得解答後相當開心，當場掏出2張台灣百元鈔票要他收下，感謝他伸出援手。

「ドゥーチェ少佐」表示，雖然當下有些遲疑，但在對方散發出一種「沒關係、沒關係」的強大氣場下，還是收下了，他也猜測該名女性在台灣應該經濟能力不錯。

日本網友幫一位台灣女性指路後，收到200元台幣紙鈔。 圖擷自「ドゥーチェ少佐」推特

這篇貼文立刻引起網友熱列討論，不少人指出這換算下來大約是8、900日圓，「不過是指個路就有200元也太大方」、「台灣物價低，這樣大概有價值1000（日圓）的感覺」、「這位女性應該是太開心了，畢竟日本路線圖複雜的地方太多了」、「這就是所謂的『善有善報』，謝謝分享美好的故事」。

有的網友更讚賞對方的態度，「大部分的台灣人都很友善」、「我希望像這種有禮貌的人多來日本觀光」、「台灣人真的很喜歡日本人，希望你來台灣的意思」。有網友建議他規劃海外旅遊，「換匯的手續費太虧了，只能去台灣玩了」、「光是這些錢就夠去夜市吃好料了」、「在台灣可以吃兩餐」、「拿這200元去買滷肉飯和珍奶吧」。

但也有網友打趣說「你是WRPG（歐美角色扮演）遊戲的主角吧」，還有人問「難不成…有用紅包裝起來嗎？」，開台灣冥婚文化的玩笑。