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危險！深夜路邊驚見嬰兒車 地產經紀1原因警告千萬別看：這樣處理

香港01／ 安祖娜／撰文
美國1名地產經紀日前半夜駕車外出時，突然於路邊發現1輛無人的嬰兒車，她雖然感到奇怪，但仍選擇無視繼續行駛。（fb「Nancy Walsh with Jeff Cook Real Estate」圖片）
美國1名地產經紀日前半夜駕車外出時，突然於路邊發現1輛無人的嬰兒車，她雖然感到奇怪，但仍選擇無視繼續行駛。（fb「Nancy Walsh with Jeff Cook Real Estate」圖片）

熱心助人當然值得讚揚，但也要先確保自身安全！美國1名地產經紀日前於facebook發文，指某晚半夜開車外出時，突然於路邊見到1輛無人的嬰兒車。她雖然感到奇怪，但仍選擇無視並繼續行駛，直言若因好奇或擔心而下車，隨時有機會遭遇危險，又指遇到該情況的最佳處理方法是報警求助，呼籲網民保持警覺。

居於美國南卡羅來納州的地產經紀沃爾什（Nancy Walsh）於facebook講述驚險經歷，稱早前她開車於半夜外出，突然在1條無人的鄉村道路旁見到1輛嬰兒車，當時車上及附近也不見有人出現。

從沃爾什上傳的相片可見，嬰兒車被放於道路旁的一處草地，附近有多棵大樹，而該路段沒有設置任何照明裝置，僅靠她座駕的車頭燈照亮附近環境，意味她未能清晰看到嬰兒車背後的情況。沃爾什說，她發現嬰兒車時感到奇怪，但最終沒有下車查看，而是選擇無視嬰兒車，繼續開車行駛。

沃爾什事後指出，嬰兒車無故在路邊出現並不尋常，她一旦下車就隨時會遭遇危險，因此呼籲網友遇到同類情況時應保持警覺並盡快報警，「如果你在偏僻的地方見到嬰兒車、汽車座椅，甚至有嬰兒遭受不同狀況，請不要下車！我再說一遍，千萬別出去，注意安全！一定要致電報警，讓警方調查，人口販賣隨處可見！」。

沃爾什的貼文引起當地網友討論，短短半個月已獲12萬次分享。不少網友認同沃爾什的做法，指出嬰兒車有機會是陷阱，不法之徒會利用嬰兒車吸引缺乏戒心的司機，當有人下車查看時便會上前行劫，「這是一個陷阱，不要下車，留在車內並鎖上車門，然後盡快報警」、「永遠不要下車，鎖上所有車門，以防有東西或有人突然出現，不要因為逞英雄而讓自己受到傷害」。

亦有人指出，沃爾什的相片已看到端倪，指相中嬰兒車背後為樹木和草叢，是容易讓人躲藏埋伏的地方，「看到附近的樹了嗎？有人在樹上等待愚蠢的人出去……在偏僻的地方使用簡單物品是引人下車的完美選擇，這樣他們就可以輕鬆找到你」、「絕對有人埋伏，較好的情況是他們會搶劫你，最壞的情況是他們會毆打你」。

不過也有人表示，即使明知危險，遇上同一情況時也可能會選擇下車，「我知道這很危險，但身為一個媽媽，我還是會上前查看」、「人們拋棄嬰兒的故事太多了，我想我是不會見死不救的」。

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文章授權轉載自《香港01》

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