女生滿臉胎記被嘲笑！男友家人憂「遺傳後代」 強迫分手結局慘

談戀愛不是兩情雙悅就能幸福走下去，若不獲彼此家長認同恐難成事！馬來西亞有女生自臉上天生有顯眼的大塊黑色胎記，故從小就被同學排擠，甚至連老師也嘲笑她。不過，女生長大後幸運地遇到不介意她外貌的男友，正以為能收獲幸福之際，卻被對方家人以「擔心遺傳後代」為由，強迫她和男友分手。礙於家人的反對，他們亦意識到未來很難繼續走下去，無奈下終決定分手。

馬媒報導，馬來西亞女子莎布麗娜（Sabrina）因為臉上長滿黑色胎記，以致從小就被同學取笑，甚至很多人看見她就「避之則吉」，所以她身邊基本上沒有朋友，但還是無阻她樂觀面對生活。她求學時立志要做廚師，並報讀廚藝學院課程，卻遭烹飪老師無情嘲笑，「你這樣的相貌會嚇走顧客」，還遊說她轉往其他領域發展，令她感到自卑，信心大受打擊，自此不敢再追逐廚師夢。

長大後，莎布麗娜幸運遇見了不介意她容貌、且願意包容她的男朋友，然而不幸的是因為天生有胎記的缺陷，慘遭男友家人反對，特別是男友母親擔憂她的胎記會遺傳給下一代，所以即使男友接受其外表，但礙於對方家人排斥和缺乏支持下，彼此雖然相愛，但最終只能無奈分手。

其實莎布麗娜的爺爺曾經提出想帶孫女去做手術，以去掉她身上的胎記，不過莎布麗娜認為「這是上天賜給我的禮物」，故婉拒爺爺的好意。而族裏也只有她患上這種皮膚問題，儘管獲醫生證實不會傳染他人，可惜仍無法減少別人對她存異樣眼光。

莎布麗娜如今已不會在意臉上的胎記，決定與它並存，更經常於社交媒體上大方展現「不完美」的自己，而大多網民都會於評論區留言為其加油打氣，盼望她能未來的日子仍能繼續積極開朗地度過每一天。

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文章授權轉載自《香港01》